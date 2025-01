A derrota acachapante para o Barcelona por 5 a 2 - a segunda da temporada -, está movimentando muitos os bastidores do Real Madrid. O presidente Florentino Pérez convocou reuniões com o alto escalão clube, incluindo o técnico Carlo Ancelotti, para tentar fazer um diagnóstico claro da situação e mudar o rumo. A informação é do jornal espanhol "AS".

Consequências da derrota do Real Madrid

A primeira consequência da derrota em Jidá, é a deterioração da confiança em Ancelotti. O clube reconhece o trabalho da temporada passada, mas não minimiza as dificuldades enfrentadas pelo técnico, em encontrar soluções na atual temporada.

Importante ressaltar, que a direção do Real Madrid não considera demitir Ancelotti. As conquistas do Intercontinental e da Super Copa da Europa, a boa colocação atual na La Liga e classificação encaminhada da equipe na Fase de Liga da Champions, são pontos que favorecem a manutenção do técnico espanhol na equipe Merengue.

A outra consequência clara da derrota para o Barcelona, é a falta de peças de reposição no elenco do Real Madrid. As improvisações na zaga e lateral, fizeram com que o Madrid decidisse ir ao mercado, mesmo sabendo que o de inverno, normalmente, não oferece as melhores soluções.

O Real Madrid tentou antecipar a chegada de Alexander Arnold oferecendo uma quantia em dinheiro. A proposta foi prontamente recusada pelo Liverpool. Caso não consiga encontrar algum jogador no mercado, os Merengues vão recorrer à base. O zagueiro Asencio, revelado pelos Blancos, pode ganhar mais minutos para a sequência da temporada.

Vini Jr lamenta goleada sofrida pelo Real Madrid na Supercopa da Espanha (Foto: Fadel Senna/AFP)

