Atitude de Raphinha com elenco do Real Madrid chama atenção de jornal espanhol

Além de ter desequilibrado a decisão da Supercopa da Espanha com uma ótima atuação individual, Raphinha, atacante do Barcelona e da Seleção Brasileira, foi assunto na imprensa espanhola após o apito final do árbitro Gil Manzano. Com a confirmação do 15º título blaugrana na competição, o atacante conteve a euforia e cumprimentou todo o elenco do Real Madrid, derrotado em Jidá.

O Marca, diário de Madri, destacou reações de personagens do Barcelona após a goleada por 5 a 1 no Estádio King Abdullah Sports City. Além de Raphinha, que foi flagrado conversando com jogadores no banco do Real Madrid, foram destaques o abraço de Hansi Flick em Ronald Araújo, que tem ganhado mais oportunidades vindo do banco, e a alegria de Koundé, um dos destaques do time no resultado, junto aos companheiros de time.

A atitude de Raphinha foi destaque, afinal, todos os outros jogadores correram para o centro do gramado para celebrar o título, ainda mais em um contexto marcado pela rivalidade dos dois clubes de maior expressão no futebol espanhol. O atacante da Seleção Brasileira fez dois gols, deu uma assistência e foi eleito o melhor jogador da decisão.

➡️ Em atuação histórica de Raphinha, Barcelona goleia o Real e é campeão da Supercopa

Raphinha comemora seu segundo gol contra o Real Madrid pela Supercopa da Espanha (Foto: Haitham Al-Shukairi/AFP)

Real Madrid 2x5 Barcelona: como foi o jogo?

Quem esperava uma decisão estudada e com poucas chances de gol foi surpreendido com a postura de ambas as equipes na Arábia Saudita. Aos quatro minutos, Kylian Mbappé arrancou do campo de defesa, e em ótima jogada individual, chegou até a grande área e finalizou para abrir o placar. Após o susto no contra-ataque, o time de Hansi Flick reforçou a marcação no meio de campo e passou a controlar as ações de jogo, mesmo atrás no placar.

A partir daí, a goleada blaugrana foi construída de forma quase natural. Aos 22', Yamal arrancou pelo lado esquerdo e finalizou com maestria ao gol defendido por Courtois, empatando o jogo. Minutos depois, após pênalti cometido por Camavinga, Robert Lewandowski colocou o Barcelona na frente do placar, e quase no lance seguinte, Raphinha, de cabeça, fez mais um e deu tranquilidade ao time catalão.

Em campo, apenas um time jogava. O Barcelona encerrou o primeiro tempo com 66% de posse de bola e 13 finalizações ao gol defendido por Courtois. Nos minutos finais da primeira etapa, aproveitando buracos no lado direito defendido por Lucas Vázquez, Raphinha arrancou prela esquerda e passou para Balde, que infiltrou e transformou o placar em goleada.

Na segunda etapa, a péssima atuação defensiva dos Blancos ganharia mais um capítulo: aos 3', Raphinha se aproveitou de outro espaço no lado direito, deu um belo drible em Tchouaméni e marcou seu segundo gol na partida. O 5 a 1 no placar era justo, afinal, apenas o Barcelona demonstrava intensidade em campo. Entre os astros do Real Madrid, o único a aparecer no resultado até então tinha sido Mbappé, no início de jogo.

Porém, a expulsão de Szczęsny aos 11' do segundo tempo, ameaçou recolocar o time de Carlo Ancelotti na partida. O polonês fez falta em Mbappé na situação de último homem e foi mandado embora mais cedo pelo árbitro Gil Manzano. Na cobrança da falta, Rodrygo diminuiu o placar em um chute no canto defendido pelo ainda frio goleiro Inaki Pena.

Mesmo com um jogador a mais, o Real Madrid viveu as consequências de uma péssima noite de seus craques. Vini Jr. e Bellingham tiveram atuações apagadas e sequer levaram perigo à defesa blaugrana partida. Nos minutos finais, a postura merengue foi de ocupar o campo adversário, porém, sem sucesso.

O resultado, além de colocar a 15ª taça de Supercopa da Espanha na sala de troféus do Barcelona, ainda escancara um contraste entre as equipes nesta temporada. Somados os placares dos dois clássicos em 2024-25, o placar agregado é de 9 a 2 para a equipe liderada por Hansi Flick.

