Futebol Internacional

Estêvão brilha, e Chelsea vence Crystal Palace na Premier League

João Pedro deixa sua marca em confronto fora de casa

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/01/2026
12:58
Jogadores do Chelsea celebram gol contra o Crystal Palace, pela Premier League
Jogadores do Chelsea celebram gol contra o Crystal Palace, pela Premier League (Foto: Adrian Dennis/AFP)
Com brilho de Estêvão, o Chelsea venceu o Crystal Palace por 3 a 1, pela 23ª rodada da Premier League, neste domingo (25). O jovem de 18 anos abriu o placar, deu a assistência para João Pedro ampliar a vantagem dos Blues, enquanto Enzo Fernández fechou a conta para o time de Liam Rosenior.

Como foi Crystal Palace x Chelsea?

Na primeira etapa, o Crystal Palace teve a primeira grande oportunidade do jogo após uma bobeira de Badiashile em que Mateta roubou a bola no campo de ataque, ficou cara a cara com Robert Sánchez e bateu cruzado para um milagre do goleiro espanhol. O Chelsea respondeu com Enzo Fernández aproveitando um corte da zaga após um cruzamento e finalizando por cima da meta. Os mandantes assustaram os Blues após uma bola alçada na área em que Sarr escorou de perna direita, mas a bola saiu tirando tinta da trave. Mas aos 33 minutos, Estêvão aproveitou um recuo de bola errado, conduziu a bola do meio de campo até a área e finalizou para estufar as redes e abrir o placar para o Chelsea. Na reta final, o camisa 41 fez grande jogada pelo lado direito e quase marcou seu segundo gol, mas o chute cruzado com muito perigo saiu pela linha de fundo

No segundo tempo, o Chelsea ampliou o marcador aos quatro minutos com João Pedro sendo lançado em profundidade por Estêvão, cortando um defensor e batendo de canhota para estufar as redes. Na sequência, Estêvão foi acionado no bico da grande área e finalizou cruzado para grande defesa de Henderson. E aos 18 minutos, Enzo Fernández marcou o 3º gol dos Blues após converter uma cobrança de pênalti marcado com o auxílio do VAR. Aos 27 minutos, o Crystal Palace teve Wharton expulso, mas isso não impediu a equipe de descontar o marcador aos 42 minutos com Richards marcando de cabeça após pressão da equipe mandante.

Estêvão chuta para abrir o placar para o Chelsea contra o Crystal Palace (Foto: Adrian Dennis / AFP)
Estêvão chuta para abrir o placar para o Chelsea contra o Crystal Palace (Foto: Adrian Dennis/AFP)

