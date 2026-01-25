Europeus reagem a gol de Estêvão com o Chelsea: 'Conversa séria'

No duelo entre Crystal Palace e Chelsea, Estêvão abriu o placar em favor dos Blues com um belo gol aos 33 minutos do primeiro tempo. O brasileiro foi o jogador mais agudo e perigoso da equipe comandada por Liam Rosenior.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nas redes sociais, o camisa 41 vem sendo aclamado por conta de seu desempenho com a camisa do Chelsea, neste domingo (25). O jovem de 18 anos chegou ao seu 6º gol na temporada e é uma das principais armas ofensivas do clube.

continua após a publicidade

Veja reações sobre a atuação de Estêvão no Chelsea

Tradução sobre o brasileiro: Precisamos ter uma conversa séria sobre Estêvão, porque ele é muito bom. Que gol para colocar o Chelsea na frente.

Tradução sobre o brasileiro: Inacreditável o que fez Estêvão. Mitchell é um dos defensores mais rápidos da liga, e ele (Estêvão) o tratou como se não fosse nada.

continua após a publicidade

Tradução sobre o brasileiro: Esse gol é insano! Produzir um chute tão potente com esse ângulo. Estêvão! Geracional!

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.