O Barcelona visita o Club Brugge nesta quarta-feira (5), às 17h (de Brasília), pela quarta rodada da fase de liga da Champions League, no Jan Breydel Stadium. Raphinha, um dos destaques da última temporada, segue em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita. A ausência do brasileiro levanta o questionamento sobre uma possível dependência do elenco comandado por Hansi Flick em relação ao jogador ou se o desempenho do time permanece consistente mesmo sem sua presença em campo.

Raphinha encerrou a temporada passada como um dos principais candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo, a Bola de Ouro, concedido pela revista "France Football", terminando em quinto lugar atrás de Vitinha (PSG), Mohamed Salah (Liverpool), Lamine Yamal (Barcelona) e do vencedor Ousmane Dembélé. Em termos individuais, o brasileiro teve desempenho impressionante, com 34 gols e 22 assistências em 57 partidas oficiais.

Coletivamente, o Barcelona conquistou todos os títulos do cenário nacional, incluindo La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha, além de vencer todos os confrontos contra o Real Madrid, consolidando a equipe de Hansi Flick como uma das melhores do mundo. O ano de 2024/25, além disso, marcou a transformação de Raphinha, que deixou a ponta direita, posição ocupada com maestria por Yamal, e passou a atuar na ponta esquerda e, eventualmente, no centro do campo, mantendo alta participação ofensiva e sendo decisivo no terço final com dribles em velocidade, finalizações precisas e passes em profundidade.

Desde que se consolidou entre os melhores do mundo, o brasileiro ficou de fora apenas em dez oportunidades pelo Barcelona. No aspecto coletivo, os números do time não apresentam grandes alterações na ausência de Raphinha. Ainda assim, Flick sente a ausência do atacante, que está confirmado novamente fora da Champions. A responsabilidade ofensiva tem sido assumida de forma positiva por Marcus Rashford, recém-chegado por empréstimo, e por Fermín López, atuando como um verdadeiro 12º jogador do time.

📊 Desempenho do Barcelona com e sem Raphinha (desde 2024/25)

⚽ Jogos: 65 ⚔️ 10

📈 Aproveitamento: 76% ⚔️ 70%

🏆 Vitórias-Empates-Derrotas (V-E-D): 47V - 8E - 10D ⚔️ 7V - 3D

🔥 Gols por jogo: 2.8 ⚔️ 2.7

🎯 Finalizações por jogo: 17.2 ⚔️ 18.3

💥 Finalizações para marcar gol: 6.1 ⚔️ 6.8

🚀 Grandes chances por jogo: 4.0 ⚔️ 4.1

⚡ Conversão de grandes chances: 46.1% ⚔️ 43.9%

Raphinha mantém bom desempenho individual mesmo atuando com menor frequência na temporada 2025/26: em sete jogos, totalizando 434 minutos, soma três gols e duas assistências; todas as participações são pela liga nacional.

