Club Brugge x Barcelona: onde assistir ao vivo e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela quarta rodada da fase de liga
Club Brugge e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira (5), em partida válida pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. O confronto será disputado no Jan Breydel Stadium, em Bruges (BEL), às 17h (de Brasília), com transmissão no Brasil pela TNT e HBO Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Ficha do jogo
O Club Brugge chega para o confronto ocupando a 20ª posição do grupo, com apenas três pontos. O time belga estreou com uma vitória convincente sobre o Monaco por 4 a 1, mas acabou derrotado nas duas últimas partidas, para a Atalanta por 2 a 1 e para o Bayern de Munique por 4 a 0.
Na nona colocação, o Barcelona também está fora da zona de classificação direta às oitavas de final do torneio. A equipe de Hansi Flick soma seis pontos, com duas vitórias (Newcastle e Olympiacos) e uma derrota (PSG). Os Culés vêm de triunfo no Campeonato Espanhol sobre o Girona.
Tudo sobre o jogo entre Club Brugge e Barcelona (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Club Brugge x Barcelona
Champions League — 4ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de novembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Jan Breydel Stadium, em Bruges (BEL)
👁️ Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)
🟨 Arbitragem: Anthony Taylor (árbitro); Gary Beswick e Adam Nunn (assistentes); Christopher Kavanagh (quarto árbitro)
📺 VAR: Stuart Attwell (VAR1) e Andrew Dallas (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Club Brugge (Técnico: Nicky Hayen)
Nordin Jackers; Kyriani Sabbe, Joel Ordoñez. Brandon Mechele e Bjorn Meijer; Aleksandar Stankovic, Carlos Forbs, Lynnt Audoor, Hans Vanaken e Christos Tzolis; Nicolò Tresoldi.
Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Szczesny; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric Garcia e Alejandro Baldé; Marc Casadó, Fermín López e Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Marcus Rashford e Ferran Torres.
