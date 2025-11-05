menu hamburguer
Haaland comenta comparações com Messi e CR7: 'Ninguém chega'

Artilheiro do City mantém humildade ao ser comparado com lendas

Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 05/11/2025
06:30
Haaland marcou os dois gols da vitória do Manchester City sobre o Everton na Premier League (Foto: Oli SCARFF / AFP)
O Manchester City volta a campo nesta quarta-feira (5) para enfrentar o Borussia Dortmund, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. O confronto marcará o reencontro de Erling Haaland com sua ex-equipe — e o norueguês chega em grande fase, com 13 gols na temporada 2025/26.

Na véspera da partida, Haaland voltou a ser tema de comparações com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, após elogios recentes do técnico Pep Guardiola. O treinador afirmou que o camisa 9 "está no mesmo nível" das duas lendas, citando seus impressionantes números como artilheiro. O atacante, no entanto, preferiu manter a humildade.

— De jeito nenhum, nem de longe. Ninguém chega perto deles. Sou norueguês e, para mim, não devo me achar especial só porque marco gols. É simples assim. Sou apenas Erling, e isso nunca vai mudar", afirmou o centroavante.

Erling Haaland em coletiva de imprensa na véspera do duelo entre Manchester City e Borussia Dortmund (Foto: Oli SCARFF / AFP)
Erling Haaland em coletiva de imprensa na véspera do duelo entre Manchester City e Borussia Dortmund (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Guardiola compara Haaland com Messi e Cristiano Ronaldo

No último domingo (2), o técnico Pep Guardiola rasgou elogios ao atacante Erling Haaland após o norueguês marcar dois gols na vitória por do Manchester City por 3 a 1 sobre o Bournemouth. Segundo o treinador, o artilheiro está no mesmo nível de Messi e Cristiano Ronaldo.

— Você viu os números dele? Claro (que Haaland está no mesmo nível de Messi e Cristiano Ronaldo)! A diferença é que ambos fizeram isso por 15 anos, e continuam marcando nos Estados Unidos e na Arábia Saudita. Mas ele está nesse nível, sim. A maneira como ele chuta no primeiro gol é simplesmente… ele sabe que vai marcar. Ele tem essa fome. É incrível trabalhar com ele. Às vezes sou duro com ele e digo que ele precisa melhorar, mas ele está aberto a isso e nem todos os jogadores estão. Sem ele, seria muito difícil — disse Guardiola após vitória do Manchester City.

Essa não foi a primeira vez que Guardiola colocou Haaland entre os maiores da história. Em setembro, após vitória sobre o Napoli pela Champions, o técnico já havia dito que o atacante "tem a mesma facilidade em balançar as redes" que Messi e CR7.

