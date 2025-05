O clássico entre Real Madrid e Barcelona não passa por momentos de colisão apenas dentro do campo. Fora das quatro linhas, a troca de farpas é antiga, e ganhou um novo capítulo na manhã desta terça-feira (6), dias antes do dérbi pelo Campeonato Espanhol.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) participou de um evento denominado Europa Press, na Universidade Camilo José Cela, em Madri. Na cerimônia, estiveram presentes nomes importantes do futebol espanhol, como Javier Tebas, presidente de La Liga; Montse Tomé, treinadora da seleção feminina; e Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid. A ausência de Florentino Pérez, principal mandatário merengue, não passou despercebida, e Rafael Louzán, homem da cadeira máxima da RFEF, comentou o assunto.

- Eu conversei com Florentino por duas ou três vezes. Não acho que seja necessário nos reunirmos toda hora. O Real Madrid é um grande clube, assim como outros, e temos diálogo com eles. Ele me falou que algo tem que ser feito sobre o caso Negreira. É constrangedor, mas não tem influência no que acontece hoje. Isso já está nos tribunais - declarou Louzán.

🧠 Real Madrid contesta o Barcelona: o que foi o Caso Negreira?

Em 2023, explodiu contra o Barcelona uma acusação de fornecimento de pagamentos a Enríquez Negreira, ex-diretor de arbitragem de La Liga, em troca de favorecimentos em partidas nacionais, entre 2001 e 2018. Segundo informações locais, mais de R$ 25 milhões foram pagos à empresa do catalão, ao longo das gestões de Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu.

As investigações têm sido conduzidas há dois anos, mas postergadas de maneira seguida por uma série de fatores, entre poucas provas, demora na conclusão do veredito e até mesmo a imputação de Negreira por condições de saúde. Diante do panorama, o Real tem seguidamente contestado a arbitragem espanhola por decisões, e aponta para o caso como uma maneira de incriminar o Barcelona e justificar o fato de "ser prejudicado".

➡️ Ancelotti, do Real Madrid, projeta final de La Liga: ‘Está nas mãos do Barcelona’

- O modelo de arbitragem espanhol teve que, e precisa evoluir. Não mudou em muitos anos, desde 1909. A realidade do futebol profissional é que a estrutura vai ser mudada, pois ela foi e é essencial. A Inteligência Artificial se tornará uma parte crucial dela, e o trabalho se inicia nesta semana. O Real, sempre muito crítico da arbitragem, está no comitê, e concorda em muitos dos pontos - afirmou Rafael.

Rafael Louzán foi eleito presidente da RFEF e conduzirá problemas entre Real Madrid e Barcelona (Foto: Oscar del Pozo / AFP)

👀 Real Madrid e Barcelona se enfrentam de olho no título espanhol

Além do confronto extracampo, o Real Madrid tem, no domingo (11), um clássico com o próprio Barça em busca do título de La Liga. Quatro pontos separam os dois, com os Blaugranas na ponta, e apenas quatro partidas para o fim, o que confere ao duelo um caráter decisivo. Antes, na temporada, os dois já decidiram a Copa e a Supercopa do Rei, e em ambas, os catalães levaram a melhor.