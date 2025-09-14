menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Raphinha é punido por técnico do Barcelona antes de duelo por La Liga

Barcelona encara Valencia por La Liga

Raphinha - Barcelona x Real Madrid - La Liga
imagem cameraRaphinha comemora gol no duelo entre Barcelona e Real Madrid (Foto: Lluis Gene/AFP)
joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/09/2025
15:59
  Mais Notícias

O Barcelona encara o Valencia, pela quarta rodada de La Liga, neste domingo (14), no no Estádio Johan Cruyff, em Barcelona (ESP). Na escalação, Raphinha ficou de fora dos titulares. O brasileiro foi punido por Hansi Flick por ato de indiciplina.

Relacionadas

Após a divulgação da escalação, o portal catalão RAC1 reportou que Raphinha está de fora dos titulares pois chegou atrasado para o treino. Para o lugar do atacante, Hansi Flick escalou Roony Bardhgji, recém-contratado pelo Barcelona nesta da janela de transferências.

Veja a escalação do Barcelona para o duelo contra o Valencia de La Liga

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Sob o comando de Hansi Flick, o Barcelona vem de um empate por 1 a 1 fora de casa diante do Rayo Vallecano, resultado que levou a equipe à quarta colocação da La Liga com sete pontos conquistados — mesma pontuação do Villarreal, terceiro colocado. O Athletic Bilbao, vice-líder, e o Real Madrid, líder da competição, completam o G-4, ambos com nove pontos.

O Valencia, dirigido por Carlos Corberán, ocupa atualmente a nona posição na tabela, com quatro pontos. Na última rodada, a equipe venceu o Getafe por 3 a 0 em casa. Antes disso, havia empatado com a Real Sociedad e sido derrotada pelo Osasuna.

Tudo sobre o jogo entre Barcelona e Angers (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Barcelona 🆚 Valencia
Rodada 5 — La Liga 2025/26
📆 Data e horário: domingo, 14 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Johan Cruyff, em Barcelona (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming) e ESPN (TV fechada)
🕴️ Arbitragem: Guillermo Cuadara
📺 VAR: Daniel Jesús Trujillo

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Raphinha em ação pelo Barcelona no duelo com a Inter de Milão, pela Champions (Foto: Lluis Gene / AFP)
Raphinha em ação pelo Barcelona (Foto: Lluis Gene / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

