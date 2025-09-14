Raphinha é punido por técnico do Barcelona antes de duelo por La Liga
Barcelona encara Valencia por La Liga
- Matéria
- Mais Notícias
O Barcelona encara o Valencia, pela quarta rodada de La Liga, neste domingo (14), no no Estádio Johan Cruyff, em Barcelona (ESP). Na escalação, Raphinha ficou de fora dos titulares. O brasileiro foi punido por Hansi Flick por ato de indiciplina.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Real Madrid e Barcelona podem entrar em conflito judicial; entenda
Futebol Internacional14/09/2025
- Futebol Internacional
Sem destaque do ataque, Barcelona divulga relacionados para jogo da LaLiga
Futebol Internacional14/09/2025
- Futebol Internacional
Lamine Yamal: ‘Flick diz para me divertir e não perder minha essência’
Futebol Internacional14/09/2025
Após a divulgação da escalação, o portal catalão RAC1 reportou que Raphinha está de fora dos titulares pois chegou atrasado para o treino. Para o lugar do atacante, Hansi Flick escalou Roony Bardhgji, recém-contratado pelo Barcelona nesta da janela de transferências.
Veja a escalação do Barcelona para o duelo contra o Valencia de La Liga
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Sob o comando de Hansi Flick, o Barcelona vem de um empate por 1 a 1 fora de casa diante do Rayo Vallecano, resultado que levou a equipe à quarta colocação da La Liga com sete pontos conquistados — mesma pontuação do Villarreal, terceiro colocado. O Athletic Bilbao, vice-líder, e o Real Madrid, líder da competição, completam o G-4, ambos com nove pontos.
O Valencia, dirigido por Carlos Corberán, ocupa atualmente a nona posição na tabela, com quatro pontos. Na última rodada, a equipe venceu o Getafe por 3 a 0 em casa. Antes disso, havia empatado com a Real Sociedad e sido derrotada pelo Osasuna.
Tudo sobre o jogo entre Barcelona e Angers (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Barcelona 🆚 Valencia
Rodada 5 — La Liga 2025/26
📆 Data e horário: domingo, 14 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Johan Cruyff, em Barcelona (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming) e ESPN (TV fechada)
🕴️ Arbitragem: Guillermo Cuadara
📺 VAR: Daniel Jesús Trujillo
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias