Jornal afirma que brasileiro é ‘indispensável’ ao Real Madrid

O “Diario AS”, um dos principais jornais esportivos da Espanha, destacou nesta semana a importância de Éder Militão para o Real Madrid. Em uma análise publicada após a vitória sobre a Real Sociedad, o periódico classificou o zagueiro brasileiro como “indispensável” para o esquema de Xabi Alonso, principalmente diante da onda de desfalques no setor defensivo.

A matéria aborda que a expulsão de Huijsen e a grave lesão de Rüdiger – que ficará fora até dezembro – colocam Militão no centro das atenções. Segundo o jornal, o jogador não apenas assumiu a liderança natural da defesa, mas também se tornou peça-chave para manter o equilíbrio do time nas próximas semanas. “Militão é indispensável”, reforça o AS, destacando que o brasileiro vive seu melhor momento desde que retornou de lesão.

Éder Militão é um ponto positivo em meio a notícias ruins na linha defensiva do Real Madrid

De acordo com o “Diario AS”, o jogo contra a Real Sociedad foi um exemplo claro da importância do zagueiro. Com o Real Madrid reduzido a dez jogadores após a expulsão de Huijsen, Militão atuou praticamente como um “muro” ao lado de Tchouaméni, vencendo quatro duelos aéreos, bloqueando finalizações perigosas e iniciando contra-ataques a partir do campo defensivo. O jornal ressaltou que o brasileiro “recuperou a velocidade e a precisão na antecipação” que o tornaram referência no setor.

Além do desempenho em campo, o AS também destacou a maturidade do jogador. Militão disputou três dos quatro jogos completos desde o início da temporada, algo que inicialmente não estava nos planos de Xabi Alonso, que pretendia poupá-lo em alguns compromissos para evitar sobrecarga física. Com a lesão de Rüdiger e a suspensão de Huijsen, essa possibilidade foi descartada. “Agora não pode”, afirma o periódico, ressaltando que as alternativas – como Alaba e Asencio improvisado – não oferecem o mesmo nível de segurança.

Militão em chegada do Real Madrid para enfrentar o Dortmund, no Mundial (Foto: Francois Nel/AFP)

O jornal ainda lembra que Militão tem sido fundamental para garantir consistência defensiva e que sua presença se torna vital para os próximos compromissos do clube. Na terça-feira, o Real Madrid estreia na Champions League contra o Olympique de Marseille. Em seguida, enfrenta o Espanyol pelo Campeonato Espanhol, partida em que Huijsen cumprirá suspensão, reforçando a necessidade do brasileiro no centro da defesa.

O Diario AS encerra sua análise frisando que Militão voltou a ser aquele defensor explosivo, com boa leitura de jogo e imposição física, características que já haviam sido determinantes em temporadas anteriores. Para o jornal, ele é hoje um dos poucos jogadores do elenco capazes de manter o time competitivo em meio à maratona de jogos e desfalques.

