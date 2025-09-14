O começo de temporada de Mbappé no Real Madrid está chamando a atenção da imprensa europeia. O “Diario AS”, da Espanha, dedicou uma reportagem exaltando o desempenho do francês, descrevendo-o como “um sistema em si”. Com quatro gols e uma assistência nos quatro primeiros jogos da La Liga, o astro já é apontado pelo veículo como candidato natural à Bola de Ouro de 2026.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o AS, Mbappé simboliza um Real Madrid mais agressivo e dominante. O jornal destaca que ele transformou o início de temporada em um espetáculo pessoal, chamando-o de “Real Mbappé”. O francês marcou contra Osasuna, Oviedo, Mallorca e Real Sociedad, elevando seus números de dribles, criação de chances e participação em gols em relação à última temporada. Para o periódico, trata-se de um início avassalador que “já começou” a desenhar a rota do atacante rumo ao prêmio individual mais cobiçado do futebol mundial.

continua após a publicidade

➡️ Mbappé ‘descarta’ Bola de Ouro em 2025, mas projeta 2026: ‘Está na cabeça de todos’

O AS descreve Mbappé como o novo líder técnico da equipe de Xabi Alonso. Ele não apenas finaliza, mas também constrói jogadas, serve companheiros e rompe defesas adversárias. Na vitória sobre a Real Sociedad, o francês marcou um gol, criou outro para Arda Güler e terminou a partida com 100% de aproveitamento nos dribles. Um cartão de visita para quem chegou com status de grande contratação, mas que já assumiu o protagonismo.

O jornal ainda ressaltou a eficiência ofensiva do francês, lembrando que ele mantém média de quase um gol ou assistência a cada 67 minutos em campo nesta temporada. Os números são superiores aos de 2024/25, mostrando uma evolução que, segundo o próprio jogador, vem de trabalho intenso na pré-temporada e foco em melhorar o físico. O texto do “AS” também aponta para o simbolismo da estreia de Mbappé: “Ele executou, cozinhou e liderou. Tudo no coquetel Anoeta.”

continua após a publicidade

Bola de Ouro 2026 no horizonte de Mbappé

Embora esteja fora da disputa pela Bola de Ouro 2025, já que a votação será encerrada antes da temporada atual ter peso completo, Mbappé deixou claro em entrevistas recentes que tem metas maiores para o próximo ano. “A Bola de Ouro está na cabeça de todos”, disse ao canal francês "Téléfoot". O AS reforça que o caminho para o prêmio já começou e que, se o Real Madrid for bem na Champions League e em La Liga, Mbappé será o principal favorito em 2026.

O jornal também lembra que o francês vive um momento pessoal de confiança. Ao chegar ao Real Madrid três quilos mais leve e com mais potência física, ele se aproxima do nível que o consagrou no Mônaco e no título mundial de 2018. Para o AS, trata-se de uma versão “turbinada” do Mbappé original, capaz de redefinir o ataque merengue e recolocar o clube no centro das disputas internacionais.

➡️ Real Madrid e Barcelona podem entrar em conflito judicial; entenda

Kylian Mbappé comemora gol da vitória do Real Madrid sobre Osasuna na estreia de La Liga (Foto: Javier SORIANO / AFP)

Apesar do início impecável, o jornal espanhol ressalta que os grandes testes ainda virão. O Real Madrid estreia na Champions League contra o Marseille e, logo em seguida, terá pela frente clássicos contra Barcelona e Juventus, partidas que podem consolidar ou abalar a candidatura de Mbappé à Bola de Ouro. “As noites que decidem os troféus” – como define o AS – serão o palco ideal para o francês mostrar que pode sustentar seu nível ao longo de toda a temporada.

A reportagem do AS fecha destacando que Mbappé já não é apenas um jogador do Real Madrid, mas sim “o sistema Mbappé”. Em outras palavras, um conjunto completo de ataque, criatividade e liderança que transforma o time em algo mais do que a soma de suas peças. O jornal conclui que “o caminho para o El Dorado” – uma metáfora usada no texto – passa diretamente pelos pés do francês.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.