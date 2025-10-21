menu hamburguer
Futebol Internacional

Raphinha e Rodinei jogam hoje? Veja as escalações de Barcelona x Olympiacos

Equipes se enfretam pela terceira rodada da Champions League

3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 21/10/2025
12:49
Raphinha é um dos favoritos pelo prêmio (Foto: Divulgação/FC Barcelona)
imagem cameraRaphinha em ação pelo Barcelona (Foto: Divulgação/FC Barcelona)
  • Matéria
  Matéria

Logo mais rola a bola nos prinicipais gramados da Europa! Barcelona e Olympiacos se enfrentam nesta terça-feira (21) na 3ª rodada da Champions League. Confira as escalações de ambas as equipes.

ESCALAÇÕES DE BARCELONA X OLYMPIACOS

Barcelona (Técnico: Hansi Flick):
Szczesny; Kounde, Eric García, Cubarsi, Baldé; Casadó, Pedri, Dro Fernández; Yamal, Fermin, Rashford

Olympiacos (Técnico: José Luis Mendilibar):
Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Garcia, Hezze; Martins, Chiquinho, Podence; El Kaabi

Barcelona

Barcelona chega para o confronto em um momento de recuperação. Após uma derrota na Champions para o PSG e uma goleada sofrida para o Sevilla em La Liga, a equipe de Hansi Flick conseguiu uma vitória heróica no último minuto contra o Girona, mantendo-se na cola do líder Real Madrid. Com o El Clasico no próximo fim de semana, o time entra como franco favorito, já que possui um retrospecto perfeito em casa contra equipes gregas e o próprio técnico Flick também já venceu o Olympiacos em sua carreira.

Pedri, Lamine Yamal, Eric García e Alejandro Baldé serão titulares do Barcelona contra o Olympiacos na Champions League (Foto: Josep LAGO / AFP)
Olympiacos

Olympiacos retorna à Champions League em situação muito delicada, ocupando a 29ª posição e vindo de um empate decepcionante contra o Pafos (que jogou com 10) e uma derrota para o Arsenal. A equipe grega enfrenta dois problemas críticos: é um dos dois times que ainda não marcaram gols na competição e amarga uma sequência histórica negativa de 11 derrotas consecutivas nesta fase da Champions League.

Tudo sobre o jogo entre Barcelona e Olympiacos pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Barcelona x Olympiacos
Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 21 de outubro, às 13h45 (de Brasília)
📍 Local: Estadi Olímpic Lluís Companys, em Barcelona (ESP)
👁️ Onde assistir: TNT e HBO Max
🟨 Arbitragem: Urs Schnyde (árbitro); Marco Zürcher e Benjamin Zürcher (assistentes); Lukas Fähndrich (quarto árbitro)
📺 VAR: Fedayi San

