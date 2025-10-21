Raphinha e Rodinei jogam hoje? Veja as escalações de Barcelona x Olympiacos
Equipes se enfretam pela terceira rodada da Champions League
Logo mais rola a bola nos prinicipais gramados da Europa! Barcelona e Olympiacos se enfrentam nesta terça-feira (21) na 3ª rodada da Champions League. Confira as escalações de ambas as equipes.
ESCALAÇÕES DE BARCELONA X OLYMPIACOS
Barcelona (Técnico: Hansi Flick):
Szczesny; Kounde, Eric García, Cubarsi, Baldé; Casadó, Pedri, Dro Fernández; Yamal, Fermin, Rashford
Olympiacos (Técnico: José Luis Mendilibar):
Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Garcia, Hezze; Martins, Chiquinho, Podence; El Kaabi
➡️Uefa anuncia data de estreia do Barcelona no Camp Nou pela Champions League
Barcelona
O Barcelona chega para o confronto em um momento de recuperação. Após uma derrota na Champions para o PSG e uma goleada sofrida para o Sevilla em La Liga, a equipe de Hansi Flick conseguiu uma vitória heróica no último minuto contra o Girona, mantendo-se na cola do líder Real Madrid. Com o El Clasico no próximo fim de semana, o time entra como franco favorito, já que possui um retrospecto perfeito em casa contra equipes gregas e o próprio técnico Flick também já venceu o Olympiacos em sua carreira.
Olympiacos
O Olympiacos retorna à Champions League em situação muito delicada, ocupando a 29ª posição e vindo de um empate decepcionante contra o Pafos (que jogou com 10) e uma derrota para o Arsenal. A equipe grega enfrenta dois problemas críticos: é um dos dois times que ainda não marcaram gols na competição e amarga uma sequência histórica negativa de 11 derrotas consecutivas nesta fase da Champions League.
Tudo sobre o jogo entre Barcelona e Olympiacos pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Barcelona x Olympiacos
Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 21 de outubro, às 13h45 (de Brasília)
📍 Local: Estadi Olímpic Lluís Companys, em Barcelona (ESP)
👁️ Onde assistir: TNT e HBO Max
🟨 Arbitragem: Urs Schnyde (árbitro); Marco Zürcher e Benjamin Zürcher (assistentes); Lukas Fähndrich (quarto árbitro)
📺 VAR: Fedayi San
