imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Rodrygo decide, Real Madrid vence Alavés e afasta crise com Xabi Alonso

Mbappé marca 26º gol na temporada com a equipe merengue

Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/12/2025
18:56
Mbappé comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Alavés, pela La Liga
imagem cameraMbappé comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Alavés, pela La Liga (Foto: Ander Gillenea/AFP)
Fora de casa, o Real Madrid venceu o Alavés por 2 a 1, neste domingo (14), pela 17ª rodada da La Liga. Na etapa inicial, Kylian Mbappé abriu o placar para os visitantes com um golaço. No segundo tempo, os mandantes descontaram com Carlos Vicente, mas Rodrygo decidiu a partida em favor dos merengues.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado, o Real Madrid foi a 39 pontos e segue na vice-liderança da La Liga, enquanto o Barcelona ocupa a liderança com 43 pontos. O Alavés ocupa a 12ª colocação com 18 pontos.

Como foi Alavés x Real Madrid?

No primeiro tempo, o Real Madrid controlou as ações do jogo contra o Alavés e criou boas chances no início da partida. No entanto, Mbappé e Rodrygo desperdiçaram boas chances com finalizações pela linha de fundo. Mas aos 23 minutos, Bellingham lançou Mbappé pelo lado esquerdo, que cortou a marcação para o meio e finalizou no ângulo para marcar um golaço. Na sequência, o meia inglês chegou a ampliar o marcador após uma cobrança de escanteio, mas o gol foi anulado por um toque no braço de Bellingham antes de balançar as redes. Nos acréscimos, os mandantes quase empataram com Ibañez aproveitando uma bola alçada na área após cobrança de falta e finalizou para grande defesa de Courtois.

No segundo tempo, Mbappé teve uma grande oportunidade ao ser acionado em profundidade por Bellingham, entrar na área e bater de canhota para defesa de Sivera. No rebote, Vini Jr ficou com a bola e bateu colocado para outra grande intervenção do goleiro do Alavés. Mas aos 22 minutos, os mandantes descontaram com Carlos Vicente recebendo um lançamento em profundidade, saindo cara a cara com Courtois e finalizando para deixar tudo igual no confronto. Aos 30 minutos, Vini Jr recebeu uma bola pela esquerda, fez grande jogada individual e cruzou na área para Rodrygo chegar finalizando de carrinho e estufar as redes pelo Real Madrid e dar a vitória aos merengues para tranquilizar o ambiente e o vestiário.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Mbappé e Vini Jr comemoram gol do Real Madrid contra o Alavés
Mbappé e Vini Jr comemoram gol do Real Madrid contra o Alavés (Foto: Ander Gillenea/AFP)

