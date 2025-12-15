menu hamburguer
O que está em jogo nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa?

Competição retorna nesta semana com três jogos

João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/12/2025
06:30
Bolas da Copa da Liga Inglesa na temporada 2025/2026
Bolas da Copa da Liga Inglesa na temporada 2025/2026 (Foto: Divulgação)
Chelsea, Manchester City e Newcastle entram em campo nesta semana para lutar por uma vaga na semifinal da Copa da Liga Inglesa. Enquanto isso, o Arsenal tem a semana de descanso e volta a jogar pela competição apenas na próxima semana.

Os quatro clubes da Premier League são os favoritos a conquistarem vagas na próxima fase da Copa da Liga Inglesa. O torneio é a 3ª competição doméstica mais importante do país atrás apenas do Campeonato Inglês e da FA Cup.

Chelsea, Manchester City, Arsenal e Newcastle são favoritos

Nas quartas de final, o Chelsea possui o confronto mais confortável por ter se livrado do único clube que não é da Premier League na competição. Os Blues enfrentam o Cardiff, que é o líder da League One, equivalente a 3ª divisão da Inglaterra, e tem como prioridade o acesso para a Championship.

O Manchester City é o favorito no duelo com o Brentford, mas o confronto pode colocar frente a frente os dois maiores artilheiros da Premier League: Haaland (17) e Igor Thiago (11). Ainda que Pep Guardiola decida poupar seus principais nomes, os Sky Blues possuem mais profundidade de elenco e mais qualidade.

O confronto entre Newcastle e Fulham é o mais equilibrado das quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Ainda assim, os Magpies são favoritos e buscam a conquista do bicampeonato após erguer o troféu do torneio na temporada passada em decisão contra o Liverpool.

Arsenal e Crystal Palace se enfrentam somente na semana seguinte, uma vez que os Eagles possuem um compromisso pela Conference League, no dia 18 de dezembro. Os Gunners chegam com a perna mais leve, uma vez que terão essa semana inteira de descanso e treinamentos. Além disso, a equipe de Mikel Arteta é mais forte, visto que é líder da Premier League e da Champions League.

Datas dos jogos das quartas de final da Copa da Liga Inglesa

  • Chelsea x Cardiff - 16/12 (Terça-feira), às 17h (de Brasília)
  • Manchester City x Brentford - 17/12 (Quarta-feira), às 16h30 (de Brasília)
  • Newcastle x Fulham - 17/12 (Quarta-feira), às 17h15 (de Brasília)
  • Arsenal x Crystal Palace - 23/12 (Terça-feira), às 17h (de Brasília)

