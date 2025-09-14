menu hamburguer
Lamine Yamal: ‘Flick diz para me divertir e não perder minha essência’

Jogador sonha em conquistar a Bola de Ouro com apenas 18 anos

imagem cameraLamine Yamal em ação pelo Barcelona diante do Real Madrid, na Copa do Rei (Foto: Josep Lago / AFP)
João Gabriel Nicolli
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/09/2025
05:00
Com 18 anos, Lamine Yamal segue se afirmando como uma peça-chave do Barcelona, ganhando visibilidade dentro e fora de campo. Em entrevista, o camisa 10 falou sobre confiança, humildade e a importância de manter sua essência como jogador, mesmo sob pressão e expectativas.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em entrevista para o jornal espanhol "Mundo Deportivo", Lamine Yamal falou sobre sua relação com o técnico Hansi Flick, peça fundamental para a evolução do jogador. O atacante também comentou sobre seus objetivos pessoais, como ser campeão da Copa e ganhar o prêmio de melhor jogador do Mundo.

Lamine Yamal recebe a camisa 10 do Barcelona com renovação de contrato até 2031.
Lamine Yamal recebe a camisa 10 do Barcelona com renovação de contrato até 2031. (Foto: Manaure Quintero / AFP)

— Sim, eu converso bastante com ele (Hansi Flick). Ele me inspira muita confiança e me diz para aproveitar, ser corajoso e não perder minha essência de jogo. Isso me dá muita paz de espírito quando saio para jogar. — afirmou Yamal

— Sim, com certeza. Ganhar a Bola de Ouro aos 18 anos seria incrível, mas se não acontecer agora, continuarei trabalhando para melhorar a cada dia. É assim que funciona. — disse o atacante

➡️Barcelona tem problemas após Data Fifa; veja

O camisa 10 do Barcelona também comentou sobre os principais rivais na temporada atual da Champions League, que começa esta semana. O atleta ressaltou o grau de dificuldade da competição, que exige concentração a todo instante.

— Na Liga dos Campeões, qualquer erro tem um preço. Temos que ser mais consistentes e nunca desistir. — pontuou

— Manchester City ou Liverpool, Bayern de Munique, Real Madrid, Paris Saint-Germain... Eles estão sempre lá. — completou Lamine Yamal

Próximo jogos de Yamal com o Barcelona

Com a volta dos campeonatos nacionais após a Data Fifa, Lamine e o Barcelona tem compromisso neste domingo (14). O time da Catalunha encara o Valência, às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Montjuïc. O Barça também terá a estreia na Champions League contra o Newcastle na próxima quinta-feira (18),

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

