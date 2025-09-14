Lamine Yamal: ‘Flick diz para me divertir e não perder minha essência’
Jogador sonha em conquistar a Bola de Ouro com apenas 18 anos
- Matéria
- Mais Notícias
Com 18 anos, Lamine Yamal segue se afirmando como uma peça-chave do Barcelona, ganhando visibilidade dentro e fora de campo. Em entrevista, o camisa 10 falou sobre confiança, humildade e a importância de manter sua essência como jogador, mesmo sob pressão e expectativas.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Barcelona tem problemas após Data Fifa; veja
Futebol Internacional13/09/2025
- Futebol Internacional
Brilho de Mbappé ofusca Vini Jr e outros brasileiros em vitória do Real Madrid
Futebol Internacional13/09/2025
- Futebol Internacional
Unai Emery reforça comprometimento de Dibu Martínez: ‘Melhor goleiro do mundo’
Futebol Internacional13/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Em entrevista para o jornal espanhol "Mundo Deportivo", Lamine Yamal falou sobre sua relação com o técnico Hansi Flick, peça fundamental para a evolução do jogador. O atacante também comentou sobre seus objetivos pessoais, como ser campeão da Copa e ganhar o prêmio de melhor jogador do Mundo.
— Sim, eu converso bastante com ele (Hansi Flick). Ele me inspira muita confiança e me diz para aproveitar, ser corajoso e não perder minha essência de jogo. Isso me dá muita paz de espírito quando saio para jogar. — afirmou Yamal
— Sim, com certeza. Ganhar a Bola de Ouro aos 18 anos seria incrível, mas se não acontecer agora, continuarei trabalhando para melhorar a cada dia. É assim que funciona. — disse o atacante
➡️Barcelona tem problemas após Data Fifa; veja
O camisa 10 do Barcelona também comentou sobre os principais rivais na temporada atual da Champions League, que começa esta semana. O atleta ressaltou o grau de dificuldade da competição, que exige concentração a todo instante.
— Na Liga dos Campeões, qualquer erro tem um preço. Temos que ser mais consistentes e nunca desistir. — pontuou
— Manchester City ou Liverpool, Bayern de Munique, Real Madrid, Paris Saint-Germain... Eles estão sempre lá. — completou Lamine Yamal
Próximo jogos de Yamal com o Barcelona
Com a volta dos campeonatos nacionais após a Data Fifa, Lamine e o Barcelona tem compromisso neste domingo (14). O time da Catalunha encara o Valência, às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Montjuïc. O Barça também terá a estreia na Champions League contra o Newcastle na próxima quinta-feira (18),
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias