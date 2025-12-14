O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, está na mira de diversos clubes europeus. A informação foi publicada pelo jornalista Fabrizio Romano, que cobre as principais equipes do Velho Continente. Em seu primeiro ano no Rubro-Negro, o português se destacou pelos títulos da Libertadores e do Brasileirão.

José Boto chegou no Flamengo no início de 2025, com o começo do mandado de BAP no clube. O diretor prometeu uma filosofia diferente, com contratações baseadas em scout e inteligência. Entre os destaques dos reforços, estão Jorginho, Jorge Carrascal, Saúl e Samuel Lino, que assumiram a titularidade na equipe comandada por Filipe Luís.

De acordo com Fabrízio Romano, o sucesso no Flamengo chamou atenção de clubes europeus. O jornalista destacou as contratações do português e os quatro títulos que conseguiu em duas semanas (Libertadores, Brasileirão, Derby das Americas e Challenger Cup).

O final do primeiro ano de José Boto no Flamengo pode ser coroado com um título histórico na próxima quarta-feira (17). O Rubro-Negro enfrenta o Paris Saint Germain, da França, na grande final da Copa Intercontinental.

Tradução: Diversos clubes europeus estão de olho na situação do diretor do Flamengo, José Boto, após seu grande trabalho no clube brasileiro. Quatro títulos em duas semanas depois de contratar Saúl, Danilo, Jorginho, Samuel Lino, Carrascal e outros jogadores por €48 milhões e vender outros por €80 milhões.

Carreira de José Boto antes do Flamengo

Antes de chegar ao Flamengo, José Boto trabalhou no Osijek, da Croácia, no Benfica, de Portugal, no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e no PAOK, da Grécia.

José Boto tem 58 anos e é um dos dirigentes portugueses mais influentes na Europa nos últimos anos. No Benfica, foi chefe de scouts entre 2010 e 2018 e chegou a trabalhar ao lado do técnico Jorge Jesus, que viria a se tornar ídolo do Flamengo. Em sua passagem pelo clube português, descobriu nomes como os volantes Axel Witsel e Matic, o zagueiro Lindelof, o goleiro Oblak e o atacante Luka Jovic.

No Shakhtar, pelo qual seguiu como diretor de scouting, integrou gestão vitoriosa. De 2018 a 2021, a equipe venceu o Campeonato Ucraniano em duas oportunidades enquanto esteve lá. Boto ainda passou dois anos e meio no PAOK, seu primeiro trabalho no cargo de diretor esportivo, onde foi campeão nacional. Em janeiro de 2024, assumiu o Osijek.

Em sua primeira temporada no Flamengo, José Boto conquistou muitos títulos e conseguiu grandes contratações para o plantel do Rubro-Negro.