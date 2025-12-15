Desde sua ascensão financeira na década passada, o PSG habituou-se a dominar o cenário doméstico e a conquistar a Ligue 1 de forma recorrente. Nas últimas oito temporadas, o clube venceu sete edições do campeonato, com a exceção de 2020/21, quando o Lille surpreendeu o futebol francês ao ficar com o título, impulsionado pelo desempenho de um jogador que atualmente defende o Flamengo.

Trata-se de Luiz Araújo. Revelado pelo Mirassol e projetado nacionalmente no São Paulo, o atacante transferiu-se para o Lille em 2017, após negociação avaliada em 10,5 milhões de euros à época (cerca de R$ 38 milhões), em transação que também envolveu o meio-campista Thiago Mendes. O brasileiro permaneceu no clube até 2021, período no qual disputou 136 partidas, marcou 18 gols e distribuiu oito assistências, além de conquistar dois títulos: a liga nacional e a Supercopa da França na temporada seguinte.

Naquele ano, a disputa pelo título foi acirrada e definida apenas na última rodada. O Lille, então com Luiz Araújo em seu elenco, conquistou seu quarto título nacional em 23 de maio de 2021 ao vencer o Angers por 2 a 1 fora de casa, em partida na qual o ponta-direita entrou aos 37 minutos do segundo tempo. O resultado garantiu a equipe na liderança com 83 pontos, um a mais que o PSG, e encerrou um jejum de dez anos do clube na competição.

Aos 25 anos, completados dez dias após a conquista, Luiz teve participação relevante na campanha, com presença em 28 dos 34 jogos, 17 deles como titular, além de quatro gols e duas assistências. Ele fez sua última partida pelo Lille em 1º de agosto de 2021, quando a equipe venceu o PSG na decisão da Supercopa da França por 1 a 0.

Após deixar o Lille, Luiz Araújo transferiu-se para o Atlanta United, dos Estados Unidos, antes de retornar ao Brasil para vestir a camisa rubro-negra a partir de 2023. PSG e Flamengo terão seus caminhos cruzados nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali, em Al-Rayyan, na final do Intercontinental de 2025.

Ligue 1 2025/26 🔢

Nesta temporada, a equipe treinada por Luis Enrique ocupa a vice-liderança com 36 pontos, fruto de 10 vitórias, três empates e duas derrotas, além de 35 gols marcados e 14 sofridos, com saldo positivo de 21. Está apenas um ponto atrás do Lens, que lidera com 37, tendo conquistado 12 vitórias, um empate e três derrotas. As duas derrotas do PSG foram diante de adversários considerados fortes do país: Olympique de Marselha e Monaco, ambas por 1 a 0.

