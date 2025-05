Raphinha se credenciou de vez à corrida pela Bola de Ouro de 2025. O brasileiro viveu uma noite mágica pelo Barcelona na Champions League, ao ser decisivo na ida da semifinal frente à Inter de Milão, e foi alvo de elogios por parte dos jornais espanhóis.

O "Marca", por exemplo, cravou o nome do camisa 11 blaugrana na disputa pela premiação. Nomes como Dembélé (PSG), Harry Kane (Bayern), Salah (Liverpool) e Lamine Yamal (Barcelona) também estão entre os favoritos, mas segundo o periódico, o atacante está entre os concorrentes.

- O chute de Raphinha no 3 a 3 não contará como gol nem assistência. E então um passe desajeitado é somado para que as pessoas possam escrever G+A (gols + assistências) na análise. Como se às vezes confiássemos em estatísticas. Além do golpe, ele deu a Ferran o 2-2 com uma assistência de cabeça perfeita. Raphinha tem todo o direito de se animar quando as palavras "Bola de Ouro" são ouvidas no Barça - declarou o diário.

Já Ferrán Martínez, do jornal catalão "Mundo Deportivo", destacou a atuação e indicou aos holofotes as atuações de Raphinha na Champions de 2024-25. O ponta é o líder de assistências do torneio, com oito, e está a um gol da artilharia, atualmente ocupada por Serhou Guirassy, do já eliminado Borussia Dortmund, que tem 13.

- Mais uma noite europeia em que o atacante brasileiro do Barça apareceu. Raphinha, apesar de não ter brilhado tanto quanto em outras partidas contra a Inter de Milão, foi decisivo no ataque - afirmou o periodista.

🔰 Bola de Ouro? Raphinha vive grande noite europeia pelo Barcelona

Raphinha apareceu no duelo com a Inter para dar assistência ao segundo gol, anotado por Ferrán Torres, em belo passe de cabeça na direção da pequena área para o centroavante. No segundo tempo, tornou a aparecer com um lindo chute de fora da área, em que acertou o travessão, mas contou com um desvio nas costas do goleiro Sommer para marcar - na estatísica, o tento é considerado contra do arqueiro.

O empate em 3 a 3 entre Barcelona e Inter deixou a decisão para a próxima semana. Os dois voltam a se enfrentar na terça-feira (6), às 16h (de Brasília), no San Siro, em Milão (ITA). Quem vencer se qualifica à final para enfrentar Arsenal ou PSG; um novo empate leva o confronto para a prorrogação e, se necessário, aos pênaltis.