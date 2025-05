Após o eletrizante empate por 3 a 3 entre Barcelona e Inter de Milão, pelo jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões, o técnico Simone Inzaghi, do clube italiano, não poupou elogios à atuação de Lamine Yamal. O jovem atacante marcou o primeiro gol do Barça em uma bela jogada individual e impressionou o treinador, que afirmou não ter visto um jogador com seu nível nos últimos oito ou nove anos.

Na coletiva de imprensa pós-jogo da semifinal da Champions, Simone Inzaghi comentou sobre o empate por 3 a 3 no Estádio Olímpico de Montjuic. O treinador foi enfático ao falar sobre Lamine Yamal, afirmando que o jogador desequilibrou e teve que botar três defensores em cima do espanhol para tentar segurar o astro.

- Não vi um jogador como Yamal nos últimos 8 ou 9 anos. Tivemos que colocar três jogadores em cima dele, e naturalmente isso abriu espaços em outras áreas. Depois disso, o nível dele caiu um pouco e nossa segunda metade foi de altíssima qualidade - afirmou o técnico da Inter de Milão.

Lamine Yamal foi um dos destaques no confronto entre Barcelona e Inter de Milão (Foto: LLuis Gene/AFP)

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, também reconheceu a importância do jovem para o time catalão. Para o alemão, o gol de Yamal, que diminuiu o placar após a Inter abrir 2 a 0, foi decisivo para reacender o Barcelona no jogo.

- Lamine foi um jogador muito importante para nós, fez o primeiro gol e nos mostrou o caminho. Ele sempre aparece em grandes jogos.

Lamine Yamal também é elogiado por astros do futebol

O impacto de Yamal não se limitou ao técnico rival. Jogadores de renome, como Haaland, do Manchester City, e João Gomes, do Wolverhampton, também se manifestaram nas redes sociais, se rendendo à qualidade do jovem. Haaland, compartilhou uma imagem de Yamal em ação e escreveu: “Esse garoto é incrível”.

O ex-Flamengo, por outro lado, escreveu em suas redes que, em termos de alto nível, nunca viu alguém fazer o que Lamine faz com 17 anos. Rio Ferdinand também se rendeu ao jogador, afirmando que Yamal está acima de qualquer jogador das principais ligas mundiais.