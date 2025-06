Craque do Pachuca faz promessa inusitada em caso de título no Mundial

Craque do Pachuca, Oussama Idrissi fez uma promessa inusitada em caso de título no Mundial de Clubes com a equipe mexicana. Em entrevista concedida no sábado (14), o atacante brincou sobre se aposentar aos 29 anos.

- Qualquer equipe que vencer, fará uma grande festa. Se venço com o Pachuca, creio que me aposento. Estou brincando. Somos privilegiados e esperamos ter um torneio bom em sua primeira edição. Estamos emocionados.

Na quarta-feira (18), o Pachuca faz sua estreia no Mundial de Clubes diante do RB Salzburg, da Europa, às 19h (de Brasília). A equipe mexicana busca uma classificação às oitavas de final na chave que também conta com Real Madrid e Al-Hilal.

O Pachuca chega no Mundial de Clubes após uma boa campanha no Intercontinental, em dezembro. Na competição, os mexicanos eliminaram Botafogo e Al-Ahly, mas foi derrotado justamente para o Real Madrid na decisão.

Quem é Idrissi, destaque do Pachuca no Mundial

Nascido na Holanda, mas com nacionalidade marroquina, Idrissi fez base no Feyenoord, mas subiu ao profissional pelo Groningen. O atleta também soma passagens pelo AZ Alkmaar, Sevilla, Ajax e Cádiz antes de chegar ao Pachuca, em setembro de 2023.

