Atitude de Cristiano Ronaldo após gol perdido em eliminação chama atenção

Cristiano Ronaldo e o Al Nassr estão eliminados da Champions League Asiática. A equipe saudita perdeu por 3 a 2 para o Kawasaki Frontale, nesta quarta-feira (30), no jogo único da semifinal do torneio continental. O camisa 7 desperdiçou uma chance de empatar momentos antes do apito final e pareceu incomodado no fim do jogo. A atitude do jogador repercutiu na web.

Cristiano ficou repetindo o gesto técnico do gol por diversas vezes após o final da partida. O atacante parecia não se conformar com a chance perdida, que faria o jogo terminar empatado.

Veja reação de Cristiano Ronaldo

Apesar da expectativa sobre Cristiano Ronaldo, o português acertou uma cabeçada no travessão e participou de dois lances ofensivos com Duran, mas não balançou as redes. O destaque da partida foi Marcinho, que teve participação nas jogadas dos dois primeiros gols do Kawasaki Frontale. A equipe japonesa iniciou com boa parte dos titulares no banco.

O placar foi aberto por Ito, com um chute sem chances para o goleiro Bento. O Al Nassr empatou com Sadio Mané, mas Ozeki colocou os japoneses novamente em vantagem. Na segunda etapa, Ienaga fez o terceiro gol. O time saudita descontou com um chute forte de Ayman.

Nos acréscimos, Cristiano Ronaldo cobrou falta perigosa e parou em defesa do goleiro. Pouco depois, driblou o arqueiro, mas finalizou para fora sob pressão da marcação. A jogada foi revisada por possível pênalti, não assinalado.

Pelo Al Nassr, os brasileiros Wesley e Ângelo participaram do jogo, sem destaque. No Kawasaki Frontale, Erison, ex-Botafogo e São Paulo, entrou no segundo tempo e pressionou a defesa adversária.

Com o resultado, o Al Nassr encerra a campanha na semifinal, enquanto o Frontale avança à final da principal competição de clubes da Ásia.

O time japonês garantiu vaga na decisão, marcada para o dia 3 de maio, às 13h30 (de Brasília), contra o Al Ahli, de Roberto Firmino, com transmissão pelo Disney+.