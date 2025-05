Cristiano Ronaldo e Messi são eliminados de ‘Champions’ no mesmo dia: ‘Chegando o fim’

Messi e Cristiano Ronaldo deram adeus às principais competições dos seus clubes, Inter Miami e Al-Nassr, nesta temporada. Em dia de brilho da estrela da nova geração, Lamine Yamal, na Champions League, os craques da última década foram eliminados dos torneios equivalentes à competição continental nos seus países.

Reações da web com eliminação de Messi e Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo eliminado

Cristiano Ronaldo e o Al Nassr estão eliminados da Champions League Asiática. A equipe saudita perdeu por 3 a 2 para o Kawasaki Frontale, nesta quarta-feira (30), no jogo único da semifinal do torneio continental. O camisa 7 desperdiçou uma chance de empatar momentos antes do apito final e pareceu incomodado no fim do jogo.

Apesar de toda a expectativa em cima de Cristiano Ronaldo, o português pouco fez além de acertar uma cabeçada perigosa no travessão e servir Duran em duas finalizações.

Cristiano Ronaldo lamenta eliminação (Foto: AFP)

Messi eliminado

O Vancouver Whitecaps eliminou o Inter Miami da Concacaf Champions Cup 2025 nesta quarta-feira (30), ao vencer por 3 a 1 no Chase Stadium, na Flórida. Com o resultado, o clube canadense garantiu vaga inédita na final da principal competição de clubes da América do Norte, Central e Caribe, com 5 a 1 no placar agregado. O adversário na decisão será definido no confronto entre Cruz Azul e Tigres, que empataram o jogo de ida por 1 a 1. A final será disputada no México, no dia 1º de junho.

A equipe de Lionel Messi saiu na frente com Jordi Alba, que abriu o placar ainda no primeiro tempo. No entanto, o Inter Miami não sustentou a vantagem. O Whitecaps virou a partida com gols de Brian White, Pedro Vite e Sebastian Berhalter. O lateral Ali Ahmed participou das duas jogadas que originaram os gols da virada, ambas pela esquerda. Com o revés, o Inter Miami dá adeus ao torneio e agora concentra suas atenções na Major League Soccer.

