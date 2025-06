Jogador revela prioridade do ex-Fluminense João Pedro na Premier League

O jogador do Brighton Igor Júlio deu um spoiler do possível futuro do companheiro de equipe João Pedro na Premier League. Segundo o zagueiro, o ex-Fluminense dificilmente ficará no clube atual e já tem preferência para a próxima temporada.

Em entrevista ao site de notícias Trivela, Igor Júlio revelou que dificilmente João Pedro seguirá no Brighton e que é desejo do camisa 9 sair. O brasileiro tem contrato até 2028, mas despertou interesse de outros times da Premier League.

—João Pedro já tinha falado para o Brighton há algum tempo que o desejo dele era sair, buscar coisas novas, dar um próximo passo. Pelo visto vai ser difícil e complicado ele ficar aqui, temos que ser sincero, o clube já sabe disso — disse Igor entrevista ao site Trivela.

Além da saída do craque, Igor também mencionou uma possível preferência de João Pedro na hora de escolher seu destino. Segundo o zagueiro, o brasileiro pode escolher um time que esteja na capital.

— Ele sempre falou para mim que tem muita vontade de morar em Londres, então acho que ele vai priorizar mais o que vier de lá primeiro — disse Igor Júlio.

Nessa situação, entre os times da Premier League, o Chelsea e o Arsenal seriam os favoritos para a ida do ex-fluminense.

Em maio de 2025, o `The Sun´ publicou que o Arsenal estava de olho na contratação do jogador. João Pedro é um nome que agrada internamente a comissão técnica dos Gunners. A vontade do camisa 9, portanto, pode ser vantajoso para possível negociação.

O elenco do Arsenal já conta com três brasileiros, são eles Gabriel Martineli, Gabriel Jesus e Gabriel Magalhães.

Além de João Pedro, Arsenal está de olho em outro jogador do Brighton

O Arsenal está interessado na contratação de um dos destaques da Premier League. Trata-se de Kaoru Mitoma, jogador importante para o Brighton nos últimos anos. Segundo o jornalista Florian Plettenberg, a diretoria dos Gunners determinou o japonês como alvo para a próxima temporada. O Bayern de Munique também está interessado em Mitoma para compor o elenco, após Florian Wirtz escolher o Liverpool no lugar do clube alemão.

Em janeiro, o Brighton recusou uma proposta de cerca de 54 milhões de libras do Al-Nassr, do Cristiano Ronaldo, por Mitoma. Em seu lugar, o time saudita contratou Jhon Durán, do Aston Villa. Desta vez, Arsenal e Bayern de munique aparecem como fortes candidatos à contratação do ponta que atua pela seleção nacional do japão.

O clube londrino, por sua vez, conta com um trunfo para garantir a contratação antes do Bayern. O Arsenal mantém uma boa relação com o Brighton & Hove Albion, tendo negociado jogadores como Ben White e Leandro Trossard nos últimos cinco anos.