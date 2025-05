O atacante Raphinha opinou sobre a chegada de Carlo Ancelotti no cargo técnico da Seleção Brasileira. Em entrevista à "ESPN", o craque do Barcelona mostrou-se empolgado com a mudança de comando e elogiou a carreira do treinador, que sairá do Real Madrid ao fim de La Liga, no dia 25 de maio. O camisa 11 brasileiro disse que teve a chance de conversar algumas vezes, e aposta que o trabalho renderá frutos.

- A gente conversou algumas vezes. Um cara que admiro muito, a carreira dele, tudo aquilo que ele alcançou no futebol por mérito dele, das equipes que ele treinou. Como pessoa, as vezes que conversamos, é alguém que me passou algo bom, de ser uma pessoa boa. Um novo ciclo agora, que tem tudo para dar certo - disse Raphinha.

Artilheiro do Brasil no ciclo para a Copa do Mundo de 2026, com seis gols marcados, Raphinha é figurinha carimbada nas convocações da Seleção e assumiu o protagonismo desde antes da chegada de Ancelotti. O atacante também comentou sobre os maus resultados desde 2023 e analisou os técnicos que passaram pela Amarelinha após a saída de Tite.

- Estávamos num caminho bom, mas infelizmente os resultados muitas vezes são mais importantes do que o trabalho. E na seleção sabemos como é, não tem tempo para trabalhar e isso acaba prejudicando os treinadores que chegam. O próprio Diniz, Dorival, até mesmo o Ramon, não tiveram o tempo de adaptação. Eles têm a maneira deles de jogo e acaba que não tem tempo para implementar no dia a dia pelo pouco de trabalho que temos - analisou.

Ancelotti é anunciado pela CBF para assumir a Seleção

Após longa negociação e anos de expectativa, o multicampeão Carlo Ancelotti, técnico de 65 anos, é o novo comandante da Seleção Brasileira. O anúncio foi feito na manhã do dia 12 de maio, por meio do site oficial da CBF.

O técnico italiano é um antigo sonho do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, para assumir o comando da Seleção Brasileira — mesmo faltando apenas um ano para a Copa do Mundo. A entidade tinha pressa na definição, já que os próximos compromissos estão marcados para os dias 4 e 9 de junho, contra Equador e Paraguai, confrontos decisivos na disputa por uma vaga no Mundial de 2026.

Quanto custa Ancelotti? Veja peso do salário nas finanças da CBF

Ancelotti será o técnico mais caro da história da CBF. No período, ele vai receber 10 milhões de euros por ano (R$ 63,2 milhões na cotação atual), com salário mensal de R$ 5,3 milhões. O italiano ainda terá um bônus de 5 milhões de euros (R$ 31,6 milhões) caso conquiste o hexa. Mesmo com esse adicional, o custo total com o técnico seguiria abaixo de 1% da previsão orçamentária da CBF.

Apesar da cifra elevada, o contrato de Ancelotti cabe com folga no orçamento da entidade. A CBF fechou 2024 com R$ 1,5 bilhão em receitas e R$ 2,4 bilhões em caixa e aplicações financeiras. O salário anual do treinador representa apenas 4,2% da receita total de 2024 e 2,8% do que a entidade tem disponível em caixa.