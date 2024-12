O Central Córdoba venceu o Vélez Sársfield por 1 a 0, nesta quarta-feira (11), e conquistou o título inédito da Copa Argentina. O troféu garantiu ao time uma vaga na fase de grupos da Libertadores e aproximou Boca Juniors e River Plate do caminho do Corinthians na competição continental.

Classificado para a Pré-Libertadores, o Timão terá que vencer dois confrontos preliminares para disputar a fase de grupos do torneio. Apenas uma equipe argentina vai jogar a etapa classificatória. Restando uma rodada para o final do Campeonato Argentino, a maioria dos cenários indica que a vaga deva ficar com River Plate ou Boca Juniors.

Como funciona a classificação na Argentina?

Há três campeonatos nacionais por temporada no país vizinho: a Copa da Liga Profissional, a Liga Profissional e a Copa Argentina, equivalente à Copa do Brasil. As duas primeiras competições representam as principais ligas do país, com uma no primeiro semestre e a outra nos últimos seis meses do ano.

Os resultados somados das duas competições formam a tabela anual da Argentina, que distribui vagas para a Libertadores e Sul-Americana. O país possui direito a seis vagas na principal competição continental, sendo uma delas na etapa de repescagem.

O Estudiantes venceu a Copa da Liga Profissional e está classificado para a Libertadores. Vélez Sarsfield, Talleres, River Plate e Racing, através do título da Sul-Americana, também garantiram vaga na competição continental. O Boca Juniors é o quinto colocado e pode se classificar dependendo do resultado da Liga Profissional.

Quem vai para a Pré-Libertadores?

Resta uma rodada para o fim do torneio argentino e três equipes podem conquistar o título: Vélez Sarsfield, Talleres e Huracán. O River Plate já está na Libertadores, mas também depende da tabela final para saber em que fase vai ingressar no torneio.

Caso o Vélez, líder da competição, ou Talleres, o vice, sejam campeões, uma vaga será aberta na tabela anual e o Boca Juniors estará na Pré-Libertadores e o River Plate na fase de grupos.

O Huracán, terceiro colocado, depende de uma combinação de resultados, mas pode conquistar o título. Caso isso aconteça, o Talleres disputará a fase de grupos, o River Plate ficará com uma vaga na Pré-Libertadores e o Boca Juniors irá disputar a Copa Sul-Americana

Há apenas uma possibilidade em que os dois gigantes argentinos ficam fora da Pré-Libertadores. Para isso, o Huracán precisa ser campeão e o River Plate precisa vencer o Racing na última rodada, nesse caso, o Talleres disputaria a fase inicial do torneio continental.

Na última rodada, o River Plate encara o Racing como visitante, no El Cilindro, em Avellaneda, às 21h15 (de Brasília), no domingo (15). O Boca Juniors encara o Independiente, às 19h15 (de Brasília), na La Bombonera, mas o resultado não vai mudar nada na distribuição de vagas.

Tabela da Liga Profissional Argentina

Times Pontuação 1º - Vélez Sársfield 48 pontos 2º - Talleres 48 pontos 3º Huracán 46 pontos

Última rodada do Campeonato

Vélez Sársfield x Huracán - 19h30 (de Brasília) - 15/12 (domingo)

Talleres x Newell´s Old Boys - 19h30 (de Brasília) - 15/12 (domingo)

Cenários

VÉLEZ CAMPEÃO - River Plate na fase de grupos e Boca Juniors na Pré-Libertadores

TALLERES CAMPEÃO - River Plate na fase de grupos e Boca Juniors na Pré-Libertadores

HURACÁN CAMPEÃO - Talleres na fase de grupos e River Plate na Pré-Libertadores

HURACÁN CAMPEÃO COM VITÓRIA DO RIVER PLATE SOBRE O RACING - River Plate na fase de grupos e Talleres na Pré-Libertadores

Caminho do Corinthians

O Timão e o Bahia são as equipes brasileiras classificadas para a Pré-Libertadores. Com vaga garantida no segundo confronto preliminar, os times precisarão vencer dois confrontos eliminatórios para disputar a fase de grupos da competição continental.

Os confrontos da Fase Preliminar 2 serão nos dias 19 e 26 de fevereiro. Caso avance de fase, o Corinthians decide seu futuro na Libertadores nos dias 5 e 12 de março. O sorteio para definição dos duelos está marcado para o dia 19 de dezembro.