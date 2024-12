Sem Memphis, Corinthians estaria fora da Libertadores; entenda

A chegada de Memphis Depay ao Corinthians, em setembro de 2024, foi um divisor de águas na temporada do clube. Contratado para elevar o nível técnico da equipe, o atacante holandês cumpriu com sua missão, sendo peça-chave na recuperação do time, que passou de candidato ao rebaixamento a classificado para a Libertadores de 2025.

continua após a publicidade

➡️ Memphis pede nova mentalidade no Corinthians: ‘ganhar títulos’; veja

Quando Memphis estreou, em 21 de setembro, contra o Atlético-GO pela 27ª rodada, o Corinthians ocupava a 18ª posição no Brasileirão e vivia um cenário de crise. Após sua entrada no time, o Timão fez uma campanha espetacular no returno: 11 vitórias, quatro empates e apenas quatro derrotas, somando 37 pontos e alcançando um aproveitamento de 64%.

O impacto de Memphis foi sentido tanto diretamente quanto na evolução de seus companheiros de ataque. O camisa 94 marcou sete gols e deu uma assistência no Brasileirão, mas sua presença em campo também potencializou jogadores como Yuri Alberto e Rodrigo Garro.

continua após a publicidade

Antes da estreia de Memphis, os números de Yuri e Garro eram mais modestos. Em 19 jogos, Yuri havia marcado apenas quatro gols e dado três assistências.

Já Rodrigo Garro, em 24 jogos antes da chegada do holandês, tinha marcado quatro gols e dado três assistências.

Memphis marcou sete gols no Brasileirão (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

A partir da estreia de Memphis, ambos tiveram desempenho explosivo. Yuri marcou 11 gols e deu duas assistências no returno, enquanto Garro contribuiu com seis gols e sete assistências. Ao todo, o trio Memphis-Yuri-Garro foi responsável por 77% dos gols do Corinthians no período, mostrando o impacto coletivo da contratação.

continua após a publicidade

— Eu acho que Memphis revolucionou o Brasil. Um jogador da magnitude dele faz com que todo mundo queira assistir ao jogo do Corinthians, ainda mais. O treino com ele, a concentração é diferente. Ele também ajuda que tenhamos objetivos, como um cara que jogou mundialmente nas melhores ligas. Então, me ajudou muito — falou Garro em entrevista à “Espn”.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O time engatou nove vitórias seguidas e conseguiu a classificação para a Libertadores. De quebra, garantiu a vaga na Copa do Brasil, que ainda não havia sido conquistada.

O Corinthians vai desembolsar R$ 70 milhões ao longo de 28 meses de contrato de Memphis, que tem vínculo com o time até 31 de julho de 2026. A Esportes da Sorte, patrocinadora do clube, vai arcar com parte do investimento: R$ 57 milhões serão pagos pela empresa.

O retorno esportivo, no entanto, já se mostrou decisivo: sem Memphis, a Libertadores seria apenas um sonho. O time teria escapado do rebaixamento, mas terminado em 11º.