CBF indica cidade brasileira para concorrer à sede da final da Libertadores

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou na última terça-feira (10) um ofício à Conmebol defendendo a candidatura do estádio Mané Garrincha, em Brasília, para receber a final da Copa Libertadores em 2025.

Recentemente, Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, afirmou durante o sorteio dos grupos do Mundial de Clubes, em Miami, que a decisão do torneio continental poderia voltar ao Brasil após dois anos. Em novembro de 2023, o Fluminense derrotou o Boca Juniors, em partida realizada no Maracanã.

- Brasília é uma das melhores cidades para receber a principal competição entre clubes da América do Sul. A capital brasileira une uma série de fatores importantes, como segurança, rede hoteleira, malha aérea e a grandeza do Mané Garrincha, para realizarmos a melhor final de Libertadores já organizada - afirmou o presidente Ednaldo Rodrigues.

Para fortalecer a candidatura, a CBF destacou a ampla malha aérea da cidade, que atende tanto voos domésticos quanto internacionais. Além disso, o estádio tem capacidade para cerca de 70 mil torcedores e não enfrenta possíveis conflitos de calendário, já que o Mané Garrincha não pertence a nenhum clube.

Domínguez, no entanto, afirmou que outras cidades concorrem para sediar a competição, caso de Montevidéu, capital do Uruguai, que já recebeu uma final de Libertadores anteriormente.

Estádio Mané Garrincha, em Brasília, é um dos candidatos a receber a final da Libertadores em 2025 (Foto: Divulgação)

