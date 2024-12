Libertadores e Sul-Americana: parceira da Conmebol levou 15 mil torcedores para finais de 2024

A Absolut Sport, agência parceira oficial da Conmebol levou mais de 15 mil torcedores para as finais da Libertadores e da Copa Sul-Americana em 2024. Parceira da Confederação desde 2022, a empresa vendeu pacotes que incluíam passagem, ingresso, acomodação, transporte e assistência 24 horas.

Só na final da Libertadores, disputada no Más Monumental, em Buenos Aires, na Argentina, a empresa levou cerca de 9.500 torcedores. A empresa também foi parceira oficial do Botafogo para esse evento. Toda a operação coordenou 180 voos e reservou 3.200 noites de hospedagem em 18 hotéis de elite. Para essa partida, os pacotes custavam a parti de R$ 13 mil.

Torcedores na final da Libertadores (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

A agência também vendeu pacotes corporativos para grandes empresas, como Coca-Cola, MAPFRE, Amstel, Heineken, Hyundai e várias outras.

Já na final da Copa Sul-Americana, disputada em Assunção, no Paraguai, foram mais de 7 mil pessoas atendidas. Nesse evento, a empresa também firmou um acordo com o Cruzeiro, garantindo benefícios aos sócios torcedores do clube. Ao todo, nessa operação foram mais de 1.100 noites de hospedagem em 10 hotéis premium e parcerias com Heineken e Amstel, que contaram com ativação na Fan Zone.

No caso da Sula, os preços variavam de R$ 1.800 a R$ 10.800, uma vez que a passagem aérea não estava incluída no pacote.

- Trabalhar com a logística dessas finais continentais é um desafio grande, porque não há margem para erro e é necessário atenção e cuidado com cada detalhe. Da entrega dos voos à hospitalidade no dia do jogo, passando pela comunicação com o cliente, trabalhamos com dedicação máxima para que nada comprometa a experiência do torcedor e para transformar sonhos em realidade - afirma Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport no Brasil.