Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 10:35 • Avellaneda (ARG)

Com vaga garantida para a final da Sul-Americana, o Racing não poderá ter público em casa, no El Cilindro, por um mês. A punição foi dada ao clube de Avellaneda pela Agência de Predição da Violência no Esporte (Aprevide), devido à festa com objetos pirotécnicos antes do confronto contra o Corinthians, que eliminou o Timão do torneio continental.

Assim, o estádio do Racing fica fechado para os torcedores durante período vigente da punição. Embora a decisão já esteja em rigor, em nota, o time afirmou que não concorda com a medida tomada pela Aprevide e prometeu entrar com recurso imediato. O clube também destacou o orgulho pela festa da torcida argentina.

Nota do Racing Club

"A Honorável Diretoria do Racing Club expressa sua absoluta indignação com a notícia do fechamento de um mês imposto pela APreViDe ao nosso estádio, durante o qual nossos sócios e torcedores não poderão entrar no Cilindro. Como autoridades institucionais, rejeitamos a medida, à qual recorreremos imediatamente, não só porque proíbe nosso pessoal de entrar em suas casas, mas também porque abre um precedente altamente negativo: essa sanção reprime e pune os sócios e torcedores que organizaram uma festa exemplar, realizada com as precauções e cuidados necessários, que transcorreu sem problemas e que gerou um impacto favorável em todo o mundo, que pôde ver como se vive a paixão vital do futebol na Argentina. Tivemos o orgulho de participar da festa na quinta-feira, 31 de outubro, no Cilindro, porque ela nos representa e nos une. A emoção dos sócios e torcedores foi a mesma sentida por nós que estamos à frente da administração do clube. A eles, a elas, garantimos nossos melhores esforços para evitar essa injustiça."

Por questões de seguranças, não é permitido o uso de artifícios pirotécnicos dentro dos estádios, por isso a dura punição da Aprevide. Na festa na última quinta-feira (31), cerca de 20 torcedores precisaram ser atendidos dentro do El Cilindro devido a ferimentos e queimaduras.

Segundo informações do portal "TyC Sports", há também uma investigação sobre o envolvimento de funcionários do Racing na entrada dos objetos dentro do estádio antes da partida entre a Academia e o Corinthians.

Após eliminar o Corinthians, por 4 a 3 no agregado, o Racing volta a enfrentar um clube brasileiro na final da Copa Sul-Americana. Para o duelo, a Academia viaja até o Paraguai para encarar o Cruzeiro, no dia 23 de novembro, no General Pablo Rojas, casa do Cerro Porteño.

