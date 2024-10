Conmebol define horários das finais da Libertadores e Sul-Americana

(Foto: Divulgação/Conmebol)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 14:30 • Rio de Janeiro (RJ)

A Conmebol já definiu os horários das finais da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. A entidade marcou ambas as decisões às 17h (de Brasília), em dias distintos. Atlético-MG e Botafogo jogam pelo título máximo do continente no dia 30 de novembro, no em Buenos Aires, na Argentina. Já o Cruzeiro decide contra o vencedor da semifinal entre Racing e Corinthians, no dia 23 de novembro, em Assunção, no Paraguai.

➡️ Atlético-MG x Botafogo: final brasileira é elogiada em jornal espanhol

Apesar das especulações, A Conmebol garante não tem planos de mudar a sede da final da Libertadores por conta de assentos vazios. A entidade garante que a decisão será no Monumental de Nuñez, estádio do River Plate e com capacidade para 80 mil pessoas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Para a final da Sul-Americana, o Cruzeiro encara o vencedor da semifinal entre Racing e Corinthians no estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai. A casa do Cerro Porteño tem capacidade para 45 mil pessoas.

Na logística, os clubes finalistas precisam estar nas cidades das decisões três dias antes da partida. Sendo assim, Cruzeiro e Racing/Corinthians precisam chegar em Assunção até o dia 20 de novembro, em uma quarta-feira. Na semana seguinte, no dia 27, Atlético-MG e Botafogo estarão em Buenos Aires.