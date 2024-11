Vini Jr e Benzema juntos em ação no Real Madrid (Foto: Pedro Castillo / Real Madrid)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 09:59 • Madri (ESP)

Karim Benzema, ídolo do Real Madrid, marcou a Champions League de 2021-22 ao fazer dupla icônica com Vini Jr. Juntos, os dois protagonizaram o título merengue na competição, e a admiração do francês pelo brasileiro se mantém até os dias atuais.

Em entrevista ao "El Chiringuito", o centroavante, atualmente no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, declarou que Vinícius é o melhor jogador do mundo, e defendeu o camisa 7 na disputa por posição com o francês Kylian Mbappé, que tem sido utilizado como centroavante, diferente do que estava habituado a fazer nos últimos anos pela seleção e pelo PSG.

- O Mbappé não deveria jogar a toalha. Mas não acho que Vinícius tenha que mudar de posição, porque ele é o melhor jogador do mundo no momento. Kylian precisa aceitar que ele é agora um "camisa 9" e esquecer a ideia de jogar pelo lado esquerdo do campo. Não dá para mover Vinícius para o meio ou para a direita porque ele faz a diferença em cada partida pelo lado esquerdo. É um problema - afirmou Karim.

Benzema também atribuiu a responsabilidade de solucionar a questão ao técnico Carlo Ancelotti, que na última temporada, chegou a utilizar Rodrygo e Vini como dupla de ataque, aproveitando a chegada forte de Jude Bellingham pelo meio.

- Ancelotti sabe muito e encontrará uma maneira de solucionar isso. Mbappé não é um centroavante de ofício, mas as pessoas exigem muito dele e o colocam sob muita pressão. Isso aqui não é o Paris Saint-Germain, se você passa três jogos sem marcar, a pressão aumenta. Ele tem que aprender a conviver com isso e fazer gols. Trouxeram ele para isso e ele tem a habilidade para tal - completou o Bola de Ouro de 2022.

Com Vini e Mbappé à disposição, o Real Madrid de Ancelotti entra em campo nesta terça-feira (5), às 17h (horário de Brasília), recebendo o Milan no Santiago Bernabéu, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. A equipe ocupa atualmente a 12ª colocação, com seis pontos em três partidas.