Ex-Botafogo, volante Wenderson fala sobre momento no Iraque

04/11/2024

Com cinco jogos disputados na Iraque Stars League, o volante Wenderson tem sido um dos destaques do Al-Karma na competição. Revelado pelo Botafogo, o atleta fala sobre o crescimento de sua equipe na liga local.

- A evolução é nítida. Fizemos um grande jogo contra o Naft Al-Basra - goleada por cinco a zero - e vencemos o Al-Qassim na última rodada. Estamos ainda no início do campeonato, mas é muito importante que mesmo sem ainda estar no auge, somemos o maior número de pontos possíveis - declarou.

Titular absoluto do time desde a sua chegada, Wenderson se surpreendeu positivamente com o país do Oriente Médio. Dentro e fora de campo, o Iraque superou as suas expectativas.

- A cidade onde resido é tranquila e as pessoas são muito receptivas. Não tive problemas com a comida, felizmente. Os gramados tem boa qualidade e conseguimos ter um bom desempenho. Estou bastante satisfeito aqui - finalizou.