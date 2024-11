Vini Jr é uma das principais referências do elenco atual do Real Madrid (Foto: Reprodução/Real Madrid)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 04:15 • Madri (ESP)

Depois de sete dias da decisão da Bola de Ouro, Vini Jr volta a entrar em campo pelo Real Madrid. O confronto será contra o Milan, em duelo válido pela quarta rodada da Fase de Liga da Champions League.

➡️ Real Madrid x Milan: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo

No dia 28 de outubro, Vini Jr e o elenco do Real Madrid não compareceram à cerimônia da Bola de Ouro. O brasileiro ficou em segundo lugar, enquanto Rodri, do Manchester City, levou o prêmio.

A primeira partida de Vini Jr após a decisão seria no último sábado (2), contra o Valencia, pelo Campeonato Espanhol. No entanto, por conta do desastre natural ocorrido na Espanha, o jogo foi adiado. O brasileiro utilizou as redes sociais para demonstrar apoio à comunidade valenciana em meio às chuvas torrenciais.

Na temporada 2024/25, o brasileiro é destaque do Real Madrid novamente, com oito gols e sete assistências em 15 jogos. O camisa 7 ainda tem chance de ser coroado com o prêmio de melhor jogador do mundo pelo desempenho dele no ano na premiação anual da Fifa, ainda sem data marcada.

Além de Vini Jr, o brasileiro Rodrygo pode voltar a jogar pelo Real Madrid, assim como o zagueiro Rüdiger. De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o camisa 11 treinou com o restante do elenco do Real Madrid nesta semana e voltou a ser relacionado. O jogador estava em processo de recuperação de uma lesão que teve no bíceps femoral da perna direita.

Real Madrid e Milan já se enfrentaram 15 vezes ao longo da história, sendo todas elas pela Champions League. No confronto, cada uma das equipes venceu seis partidas. O último duelo foi em 2010.

