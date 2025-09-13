Adrien Rabiot e Jonathan Rowe vão se reencontrar pela primeira após saída do Olympique de Marseille. Em agosto, os jogadores, quando defendiam a equipe francesa, se envolveram em briga física no vestiário. O caso resultou na saída dos jogadores do time.

Neste domingo (14), Milan e Bologna se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Italiano, no San Siro, em Milão, às 15h45 (de Brasília). O confronto marca o encontro entre Rabiot, do Milan, e Rowe, do Bologna. Segundo o jornalista Romain Molina, os atletas estavam envolvidos em uma discussão que pode ser classificada como uma "briga de rua".

O conflito ocorreu logo no início da temporada, após o Marseille perder de virada contra o Rennes. No vestiário, o goleiro Rulli fez críticas em espanhol à postura da equipe, ressaltando erros frequentes. Jonathan Rowe reagiu às críticas de Rulli, o que fez a tensão aumentar. Adrien Rabiot tentou intervir defendendo Rulli, mas acabou se envolvendo também diretamente no confronto.

Segundo o jornalista francês, a briga foi intensa e durou cerca de dez minutos, com dois "rounds" físicos, semelhante a uma “briga de rua”. Rabiot teria desferido o primeiro soco. Rowe reagiu e, mais tarde, acertou Rabiot pelas costas, reavivando o conflito. Durante a pancadaria, Darryl Bakola, jovem jogador de 17 anos, chegou a desmaiar, mas foi ignorado pelos outros envolvidos. A briga foi contida apenas com a intervenção de outros atletas e seguranças.

Rabiot e Rowe no Campeonato Italiano

Depois do episódio, tanto Rowe quanto Rabiot ficaram 48 horas em silêncio. A diretoria do clube classificou o caso como grave. Rowe, que já não era peça central, foi negociado por empréstimo com o Bologna; e Rabiot foi transferido para o Milan pelo valor de 10 milhões de euros.