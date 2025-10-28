As declarações de Yamal antes do El Clásico seguem repercutindo. Desta vez, após provocar o Real Madrid em uma transmissão e participar de confusão ao fim do jogo, o Barcelona decidiu intervir diretamente em uma entrevista agendada para o astro blaugrana. Em comum acordo com a diretoria, Yamal cancelou uma entrevista que faria nesta segunda-feira (27) com o streamer francês AmineMaTue.

A conversa, marcada para as 20h (horário local), havia sido anunciada nas redes sociais do criador de conteúdo, com participação confirmada do jogador. No entanto, segundo informações do "Marca" e do programa "El Chiringuito", o encontro foi suspenso por orientação do Barcelona e de seu empresário, Jorge Mendes, que aconselharam o atacante a adotar um perfil mais discreto nas próximas semanas. A decisão veio após dias de forte pressão midiática sobre o camisa 10, que se tornou um dos principais alvos da imprensa espanhola desde o clássico.

Yamal, de apenas 18 anos, vem sendo acompanhado de perto pelo clube por conta do crescente destaque dentro e fora de campo. Desde o verão europeu, o jovem ganhou projeção não apenas por seu talento, mas também por episódios extracampo, como transmissões descontraídas e festas que chamaram atenção da mídia. O Barcelona entende que, após a derrota para o Real Madrid, o melhor caminho é reduzir a exposição do jogador e evitar declarações que possam alimentar novas polêmicas.

Vini Jr discutindo com Raphinha e Yamal (Foto; Oscar del Pozo/AFP)

Durante o clássico, Yamal se envolveu em discussões com jogadores do Real, incluindo Vini Jr, o que ampliou a repercussão negativa. Ainda assim, pessoas próximas ao clube destacam o profissionalismo do atacante, que cumpre rigorosamente sua rotina de treinos e descanso. A prioridade da diretoria agora é preservar o atleta e restabelecer a tranquilidade em torno de uma das maiores promessas do futebol espanhol.

Entenda o conflito entre Yamal e Real Madrid

Antes da disputa do El Clásico, Lamine Yamal provocou o Real Madrid em transmissão da Kings League Espanha ao falar que os rivais têm a prática de "roubar e reclamar". A declaração incendiou o clássico, com grande repercussão, principalmente em Madri e no vestiário dos Merengues. Em campo, o camisa 10 do Barcelona teve atuação apagada e viu Kylian Mbappé e Jude Bellingham marcarem na vitória por 2 a 1 da equipe madrilenha.

Durante o jogo, as câmeras da "DAZN Espanha" flagraram conversas ácidas entre Vini Jr e Lamine Yamal ainda dentro de campo. O atacante brasileiro cutucou ao falar que o espanhol estava apenas passando para trás, provocando o desempenho pouco inspirado do camisa 10 do Barcelona no El Clásico.

Antes do apito final, um princípio de confusão havia iniciado no banco de reservas e que só aumentou após o fim do jogo. Carvajal disse a Lamine que, se ele falar demais, terá que engolir a culpa da derrota de hoje. Irritado, Yamal começou a provocar os jogadores do Real Madrid. Quando Vini Jr passou pelo caminho, o brasileiro fez o gesto de "fala muito" e Lamine o chamou ao vestiário para lutar, e Vinicius aceitou o desafio, mas ambos são impedidos pelos companheiros. Ao fim, Lamine vai para o vestiário e Xabi Alonso manda o time do Real ir ao centro do campo comemorar a vitória.

