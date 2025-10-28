Jogador da Inter de Milão é acusado de matar idoso em acidente; entenda
Goleiro causou atropelamento, mas prestou assistência após acidente
Um jogador da Inter de Milão está sendo acusado de atropelar e matar um idoso de cadeira de rodas. De acordo com o jornal "Gazzetta dello Sport", Josep Martínez, de 27 anos, teria sido o pivô do acidente que levou a óbito um homem de 81 anos na manhã desta terça-feira (28). O espanhol prestou assistência imediatamente, mas a vítima não sobreviveu.
De acordo com o jornal italiano, o acidente fatal ocorreu às 9h43 no horário da Itália. Josep Martinez dirigia um carro em Fenegrò, na província de Como, quando atropelou um idoso de 81 anos que estava em uma cadeira de rodas. O atleta da Inter prestou assistência ao idoso imediatamente, mas ficou "em choque", como informa o veículo de imprensa local. O goleiro não saiu ferido do acidente.
"De acordo com uma reconstrução inicial e sumária, ainda sob análise dos Carabinieri (policiais), o homem na cadeira de rodas pode ter mudado repentinamente de direção, possivelmente devido a uma doença, cortando a trajetória do veículo dirigido pelo jogador de futebol, que imediatamente socorreu o idoso", publicou a Gazzetta.
Coletiva da Inter foi cancelada
A Inter de Milão cancelou, em sinal de respeito, a coletiva de imprensa do técnico Cristian Chivu, marcada para 14h desta terça-feira. A entrevista trataria a prévia do duelo com a Fiorentina, válido pela nona rodada do Campeonato Italiano e que será disputado no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão. Ainda não há informações se Josep Martínez, que é reserva de Sommer, será relacionado.
