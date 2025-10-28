Após El Clásico, jornal espanhol defende Vini Jr: 'Tem motivos'

A reação de Vini Jr ao ser substituído no segundo tempo do El Clásico segue rendendo debate na Espanha. O atacante brasileiro demonstrou irritação ao deixar o campo durante a vitória do Real Madrid sobre o Barcelona, gesto que gerou críticas entre torcedores e analistas. No entanto, o "Diario AS" publicou nesta terça-feira (28) uma defesa contundente ao camisa 7, afirmando que o jogador "tem motivos" para se sentir insatisfeito com as decisões do técnico Xabi Alonso.

De acordo com o jornal, Vini Jr e sua equipe de gestão ainda avaliam o episódio e sua relação com o treinador. A publicação aponta que o brasileiro, embora não veja nenhuma conspiração interna, acredita que tem sido menos valorizado desde a chegada de Xabi. O atacante tem sustentado suas queixas com dados concretos: foi reserva em três dos 13 jogos do Real Madrid na temporada e, mesmo quando titular, raramente atua os 90 minutos completos. Apenas em três partidas ficou em campo até o fim – nas outras sete, foi substituído em seis delas antes dos 80 minutos.

Vini Jr não está no topo da lista do Real Madrid

O AS destaca que, em termos de minutos, Vini Jr tem sido menos utilizado que outros protagonistas da equipe. Mbappé, por exemplo, participou de todos os jogos, sendo substituído apenas após os 85 minutos em algumas ocasiões. Jude Bellingham, outro nome central do elenco, também tem status intocável após se recuperar de lesão. Já o brasileiro aparece apenas como o sexto jogador de linha mais utilizado, atrás de nomes como Valverde, Carreras e Tchouameni.

Mesmo assim, o rendimento do Real Madrid tem sido praticamente impecável – 12 vitórias em 13 jogos – o que reforça a posição de Xabi Alonso e torna a situação mais delicada para o brasileiro. O diário, porém, argumenta que o bom momento coletivo não anula a frustração de Vini Jr, lembrando que, quando começa no banco, o atacante costuma mudar o jogo ao entrar. Foi decisivo contra Oviedo e Marseille, e também virou o confronto diante do Getafe, em que saiu do banco para provocar um cartão e uma expulsão de adversários.

Outro ponto ressaltado pelo AS é o impasse contratual. O vínculo de Vini Jr com o Real Madrid vai até 2027, mas a renovação está parada desde o Mundial de Clubes, disputado ainda sob o comando de Xabi Alonso. Segundo o jornal, o brasileiro chegou a reduzir suas exigências financeiras para facilitar o acordo, mas as conversas esfriaram justamente após a chegada do técnico basco.

Vini Jr durante confronto entre Real Madrid e Barcelona (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

A publicação espanhola informa que as partes devem retomar as negociações apenas ao fim da temporada, quando o clube e o jogador terão uma visão mais clara sobre o papel de Vini Jr no novo projeto. O camisa 7, segundo fontes próximas citadas pelo jornal, quer permanecer no Real Madrid, mas se a atual perda de protagonismo continuar, não descarta avaliar propostas para deixar o clube.

O AS conclui que o atacante tem razões legítimas para questionar seu papel sob o comando de Xabi Alonso, considerando sua importância técnica e o impacto que ainda exerce nas partidas, mesmo quando é preterido.

