Apesar da vitória do Real Madrid sobre o Barcelona por 2 a 1 no El Clásico disputado neste fim de semana, quem acabou chamando mais atenção foi Vini Jr. O atacante se envolveu em uma polêmica ao demonstrar irritação com o técnico Xabi Alonso após ser substituído durante a partida.

Rivaldo, ex-jogador do Barcelona e da Seleção Brasileira, comentou o episódio em entrevista à Betfair. Ele destacou o peso que Vinicius tem dentro do elenco merengue e a necessidade de saber lidar com momentos de maior pressão no clube.

Embora compreenda a insatisfação do camisa 7 por deixar o campo, Rivaldo reprovou a atitude do brasileiro na partida.

— A reação dele não foi correta. Se exaltou na hora e depois, quando fizeram a leitura labial, deu para ver que ele disse coisas que não devia. Mas dá para entender a frustração dele, estava jogando bem e participou do gol, isso sem dúvida deixa o jogador bravo na hora de ser substituído — disse Rivaldo em entrevista à Betfair.

Para o pentacampeão, Xabi Alonso quis mandar uma mensagem sobre o elenco do Real Madrid.

— Às vezes o treinador quer mostrar que o grupo está acima de tudo, e acaba pegando mais pesado com o destaque do time para 'ganhar o elenco'. Mas o Vinícius é o atual melhor do mundo, e tanto o clube quanto o treinador precisam valorizá-lo", afirmou o craque, em entrevista exclusiva à Betfair, referindo-se ao prêmio The Best da Fifa, recebido pelo brasileiro no final de 2024 — seguiu Rivaldo.

— O Vinícius é um patrimônio do Real Madrid. Assim como o Mbappé, o Rodrygo e o Bellingham. Esses jogadores precisam estar em campo porque podem resolver o jogo a qualquer momento. O ideal agora é eles conversarem e deixarem isso para trás — finalizou.

Vini Jr precisou ser contido em confusão após o clássico entre Real Madrid e Barcelona (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Vini Jr explode com Xabi Alonso após ser substituído no El Clásico

No El Clásico disputado no dia 26 de outubro de 2025, após uma boa atuação, Vini Jr foi substituído por Rodrygo. O camisa 7 do Real Madrid ficou furioso com a mudança e saiu do gramado reclamando da escolha e foi diretamente ao vestiário, mas se dirigiu ao banco de reservas logo depois.

— Eu? Ah, vai tomar no c*, sacanagem, car*. Ah, vai se f*. Eu? Sacanagem, po. Não é possível, po. Não é possível. Tá de sacanagem. Por que eu? Vou embora, vou lá pra baixo.

O técnico não falou com o brasileiro na saída de campo. Após o El Clásico, Xabi Alonso se pronunciou, elogiou a partida feita pelo atacante, mas deu um aviso.

— Fiquei com muitas coisas boas sobre o Vini. Não quero perder o foco no que é importante, mas são coisas sobre as quais falaremos. O Vini contribuiu muito, assim como os demais jogadores. É uma vitória merecida, e eu diria que é curta porque criamos bastante. Vai nos permitir recuperar a sensação de ser um time competitivo em jogos grandes. Falaremos sobre o resto. Há personalidades diferentes nos elencos e temos que entendê-las. Agora vamos aproveitar, e depois eu converso com ele sobre isso, claro — afirmou Xabi Alonso.

