Luis Enrique sobre Lucas Beraldo no PSG: 'Não está jogando tudo o que quer'

Na véspera do jogo entre Lorient e PSG, pela décima rodada da Ligue 1, o técnico Luis Enrique comentou sobre a evolução do zagueiro Lucas Beraldo. O treinador espanhol afirmou que o brasileiro pode conquistar mais espaço no time principal, mas, devido ao elenco recheado, é mais difícil de se destacar.

— Beraldo é muito jovem, mas tem muita experiência, tem uma personalidade forte, é um jogador de quem gosto particularmente pela sua capacidade de jogar com a bola, pela sua capacidade de defender de forma inteligente. Estou feliz com ele. Neste momento, ele não joga tudo o que quer. É assim hoje. É difícil ser um jogador importante no PSG agora — disse Luis Enrique.

Contratado pelo PSG em janeiro de 2024 junto ao São Paulo, por 20 milhões de euros, Beraldo tem se consolidado como peça importante da defesa parisiense, mas não conseguiu se firmar como titular. Em quase dois anos de clube, já acumula seis títulos e pode ampliar a marca na temporada. Até o momento, o brasileiro disputou 68 jogos.

Apesar de também poder jogar de lateral-direito, sua titularidade é impedida pela grande temporada de Nuno Mendes, além de Lucas Hernández, que também compete em ambas as posições.

Luis Enrique reage durante partida entre Barcelona e PSG, pela Champions League (Foto: Josep Lago/AFP)

Outras respostas de Luis Enrique, técnico do PSG

Marquinhos completará 500 jogos pelo PSG daqui a quatro partidas. Como você avalia o seu capitão? E você acha que ele é novamente uma arma nas bolas paradas?

— Ele é muito forte nas bolas paradas. Ele marcou muitos gols (42 em 496 jogos). Nós o conhecemos, todos sabem. É um líder. Estamos felizes em vê-lo com estes números históricos, ele tem a mentalidade para continuar a progredir.

Qual é a sua opinião sobre o projeto que implementou desde a sua chegada?

— Este não é o momento de julgar o que se fez, é o momento de ser competitivo, de continuar. Estamos contentes com o que conseguimos. Mas é o momento de ser muito ambicioso, de pensar no futuro e de procurar ganhar todos os troféus.

Em uma semana ocorrerá o confronto da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique. Como os jogos contra Lorient e depois Nice influenciarão a preparação para este jogo?

— Estamos preparando o jogo de amanhã. Você não deve planear os próximos jogos. Isso pode mudar após cada partida, cada sessão. Você tem que agir sobre o que pode controlar.

