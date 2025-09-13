menu hamburguer
Arne Slot abre jogo sobre negociação frustrada do Liverpool: ‘Seria ridículo se eu negasse’

Reds bateram na trave em negociação com Crystal Palace

Arne Slot, treinador de Mohamed Salah no Liverpool (Foto: Glyn Kirk/AFP)
imagem cameraArne Slot é treinador do Liverpool (Foto: Glyn Kirk/AFP)
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/09/2025
12:21
O Liverpool encara o Burnley, no domingo (14), às 10h, no Turf Moor, pela quarta rodada da Premier League. Em entrevista coletiva, realizada na última sexta-feira (12), o treinador Arne Slot foi perguntado sobre transferências, justamente uma que não se concretizou, a do zagueiro Marc Guéhi, do Crystal Palace.

Mesmo após uma grande janela de transferências, que o Liverpool investiu cerca de 485 milhões de euros, os Reds não conseguiram concretizar o acordo com Marc Guéhi. Mesmo com o zagueiro no último ano de contrato, o Crystal Palace não negociou o jogador. Na coletiva, Slot revelou que os Reds tinham interesse no inglês.

— Acho que seria ridículo se eu negasse que estivemos perto de contratar Marc Guehi essas coisas acontecem no futebol. Gostaríamos de contratá-lo, claro, porque estávamos interessados nele — iniciou o treinador, que, na sequência, admitiu que retornarão para contratar Guehi.

— Janeiro ou verão? Não vou te contar — completou Arne Slot.

Jogador da Premier League, Marc Guéhi escapa de punição após escrever 'Eu amo Jesus' em braçadeira com cores do arco-íris (Foto: Glyn Kirk/AFP)
Jogador da Premier League, Marc Guéhi em ação pelo Crystal Palace (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Liverpool na janela de transferências

O Liverpool foi a equipe que mais gastou na janela de transferências, com 485 milhões de euros. Entre os contratados, os Reds desembolsaram 144 milhões de euros para contratar Alexander Isak, do Newcastle, e 125 milhões de euros por Florian Wirtz, que estava no Bayer Leverkusen. Além deles, Hugo Ekitiké, do Frankfurt, Milos Kerkez, do Bournemouth, Jeremie Frimpong, do Bayer Leverkusen, Giovanni Leoni, do Parma, e Ármin Pécsi, do Puskás AFC também chegaram em Anfield.

Entre as saídas, o clube recebeu cerca de 220 milhões de euros. Os jogadores Luis Díaz, Darwin Nuñez, Jarell Quansah, Ben Doak, Caoimhín Kelleher e Trent Alexander-Arnold se despediram do clube.

isak-liverpool
Isak se tornou a contratação mais cara da Premier League (Foto: Divulgação/Liverpool)

Marc Guehí

Revelado na base do Chelsea, Marc Guehí ganhou destaque no Crystal Palace. No clube desde 2021, o zagueiro inglês disputou 161 jogos e marcou nove gols com a camisa dos Eagles. Além disso, foi fundamental na conquista da Copa da Inglaterra e da Supercopa da Inglaterra, ambos em 2025, os primeiros títulos da história do Palace.

