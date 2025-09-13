Arne Slot abre jogo sobre negociação frustrada do Liverpool: ‘Seria ridículo se eu negasse’
Reds bateram na trave em negociação com Crystal Palace
- Matéria
- Mais Notícias
O Liverpool encara o Burnley, no domingo (14), às 10h, no Turf Moor, pela quarta rodada da Premier League. Em entrevista coletiva, realizada na última sexta-feira (12), o treinador Arne Slot foi perguntado sobre transferências, justamente uma que não se concretizou, a do zagueiro Marc Guéhi, do Crystal Palace.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Guardiola compara Haaland a reforço de rival: ‘Um pouco acima’
Futebol Internacional12/09/2025
- Futebol Internacional
Chelsea e Liverpool travam batalha por prodígio sul-americano
Futebol Internacional12/09/2025
- Futebol Internacional
Reforço mais caro da história do Liverpool dispara sobre antigo clube: ‘Capítulo encerrado’
Futebol Internacional09/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Mesmo após uma grande janela de transferências, que o Liverpool investiu cerca de 485 milhões de euros, os Reds não conseguiram concretizar o acordo com Marc Guéhi. Mesmo com o zagueiro no último ano de contrato, o Crystal Palace não negociou o jogador. Na coletiva, Slot revelou que os Reds tinham interesse no inglês.
— Acho que seria ridículo se eu negasse que estivemos perto de contratar Marc Guehi essas coisas acontecem no futebol. Gostaríamos de contratá-lo, claro, porque estávamos interessados nele — iniciou o treinador, que, na sequência, admitiu que retornarão para contratar Guehi.
— Janeiro ou verão? Não vou te contar — completou Arne Slot.
Liverpool na janela de transferências
O Liverpool foi a equipe que mais gastou na janela de transferências, com 485 milhões de euros. Entre os contratados, os Reds desembolsaram 144 milhões de euros para contratar Alexander Isak, do Newcastle, e 125 milhões de euros por Florian Wirtz, que estava no Bayer Leverkusen. Além deles, Hugo Ekitiké, do Frankfurt, Milos Kerkez, do Bournemouth, Jeremie Frimpong, do Bayer Leverkusen, Giovanni Leoni, do Parma, e Ármin Pécsi, do Puskás AFC também chegaram em Anfield.
Entre as saídas, o clube recebeu cerca de 220 milhões de euros. Os jogadores Luis Díaz, Darwin Nuñez, Jarell Quansah, Ben Doak, Caoimhín Kelleher e Trent Alexander-Arnold se despediram do clube.
Marc Guehí
Revelado na base do Chelsea, Marc Guehí ganhou destaque no Crystal Palace. No clube desde 2021, o zagueiro inglês disputou 161 jogos e marcou nove gols com a camisa dos Eagles. Além disso, foi fundamental na conquista da Copa da Inglaterra e da Supercopa da Inglaterra, ambos em 2025, os primeiros títulos da história do Palace.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias