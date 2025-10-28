Cristiano Ronaldo fora? Al-Nassr divulga escalação para enfrentar Al-Ittihad

O Al-Nassr divulgou a escalação para o duelo contra o Al-Ittihad nesta terça-feira (28), às 15h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Rei da Arábia Saudita. Com diversos astros no elenco, o técnico Jorge Jesus confirmou a titularidade de Cristiano Ronaldo.

Nos últimos jogos pelo clube saudita, CR7 ficou fora apenas dos confrontos válidos pela Copa da AFC. Além do capitão português, João Félix, Kingsley Coman e Sadio Mané complementam o quarteto de ataque que enfrenta o time de Sérgio Conceição.

Veja a escalação do Al-Nassr contra o Al-Ittihad

Titulares: Bento; Nawaf Boushal, Simakan, Iñigo Martínez e Ayman Yahya; Ângelo e Alkhaibari; Coman, João Félix e Sadio Mané; Cristiano Ronaldo.

Como chegam as equipes?

O Al-Nassr atravessa uma fase dominante na temporada. A equipe comandada por Jorge Jesus soma dez vitórias seguidas e mantém aproveitamento perfeito no campeonato, com seis triunfos em seis rodadas. O clube de Riade, inclusive, bateu no Al-Ittihad na Supercopa da Arábia Saudita.

Neste momento da temporada, o Al-Ittihad chega para o segundo clássico no comando de Sérgio Conceição e está na sétima posição do Campeonato Saudita. A equipe liderada por Karim Benzema é a atual campeã da liga, mas vem de duas derrotas e uma vitória, pelo campeonato nacional e Champions da Ásia.

