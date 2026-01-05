'Quero jogar no Real Madrid': joia do Bayern de Munique revela sonho polêmico
Lennart Karl tem 21 partidas na temporada 2025/26; 11 como titular, com seis gols
Cada jogador de futebol carrega consigo, desde a infância, o sonho de se tornar profissional e viver da brincadeira preferida pelo resto da vida. Para alguns, a apetite vai além, com o desejo de vestir a camisa do maior clube da história do futebol: o Real Madrid. Não são raros os exemplos desse caminho, como Kylian Mbappé, desde os tempos de PSG, e Vini Jr. Ao que tudo indica, surge mais um nome — ainda uma promessa, mas já com amostra relevante nesta temporada — que pode se juntar a esse estrelado grupo.
Trata-se de Lennart Karl, de 17 anos, jogador do Bayern de Munique. Nascido em 2008, o jovem começou a ganhar espaço de forma precoce no elenco principal dos bávaros na temporada passada, quando participou de três partidas. Já em 2025/26, mesmo com pouca idade, passou a figurar com constância entre os titulares.
Até o momento, soma 21 jogos — 11 como titular —, seis gols e duas assistências, com destaque para os três tentos em quatro partidas na Champions League. Canhoto, atua majoritariamente pela ponta direita, em movimentos que remetem aos tempos de Arjen Robben na Baviera, ao cortar para o meio para criar perigo, além de demonstrar maturidade para exercer também a função de meia-atacante.
Corpo em Munique, alma em Madri 💭
Tudo o que já alcançou e o que ainda pode conquistar no gigante alemão, porém, não parece suficiente para o ambicioso garoto, que já nutre o sonho de vestir a camisa branca do Real Madrid. O desejo foi revelado ao público no domingo (4), em declarações captadas pela "Sky Sports Alemanha" durante um evento com torcedores bávaros.
— O Bayern é um clube enorme. É um sonho jogar lá. Porém, em algum momento, quero mesmo ir para o Real Madrid. Esse é o meu clube de sonho, mas isso fica só entre nós. Esse é o clube dos meus sonhos. Claro, o Bayern é algo muito especial e é muito divertido no clube — disse o atleta.
O acordo contratual entre Karl e o Bayern será automaticamente convertido em um vínculo profissional até junho de 2029, quando o jogador completar 18 anos, em 22 de fevereiro de 2026, com reajuste salarial previsto. O jovem ainda não foi convocado para a seleção principal da Alemanha, mas há expectativa de que receba uma oportunidade antes do início da próxima Copa do Mundo.
— É claro que eu adoraria ir. Preciso jogar bem e aí veremos se dá certo no final. Ir para uma Copa do Mundo com 17 anos seria algo especial. Estou trabalhando muito duro e espero ser recompensado — finalizou Karl.
