menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Quem tem melhor aproveitamento em pênaltis no Real Madrid: Mbappé ou Vini Jr?

Atacante francês converte cobrança e chega a 13 gols na La Liga

Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/11/2025
10:43
Kylian Mbappé cobra pênalti para abrir o placar para o Real Madrid contra o Valencia
imagem cameraKylian Mbappé cobra pênalti para abrir o placar para o Real Madrid contra o Valencia (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Na goleada do Real Madrid por 4 a 0 sobre o Valencia, Mbappé abriu o placar para a equipe merengue com um gol de pênalti. O atacante francês teve a oportunidade de balançar as redes da marca da cal após desperdiçar uma cobrança no El Clásico contra o Barcelona.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Por outro lado, Vini Jr desperdiçou uma cobrança de pênalti quando o Real Madrid vencia por 2 a 0. Em coletiva, Xabi Alonso deixou claro que Mbappé é o cobrador oficial de pênaltis do Real Madrid e fez questão de afastar polêmicas.

continua após a publicidade

- Mbappé não é o único batedor de pênaltis. Nós designamos os batedores, e Kylian é o primeiro. Depois, as decisões são tomadas. Kylian marcou o primeiro e eu gostaria que tivéssemos feito o segundo (gol de pênalti). Kylian segue sendo o cobrador.

Diante desse cenário, o Lance! reuniu as estatísticas de cobranças de pênaltis de Kylian Mbappé e Vini Jr e o aproveitamento da marca da cal dos dois jogadores com a camisa do Real Madrid.

continua após a publicidade

Aproveitamento de Mbappé e Vini Jr em pênaltis no Real Madrid

Kylian Mbappé:

  • 17 pênaltis cobrados com o Real Madrid
  • 13 pênaltis convertidos
  • Aproveitamento de 76,4%

Vini Jr:

  • 11 pênaltis cobrados com o Real Madrid
  • 8 pênaltis convertidos
  • Aproveitamento de 72,7%

É possível constatar que Mbappé possui um aproveitamento ligeiramente superior ao de Vini Jr em cobranças de pênaltis no Real Madrid. No entanto, o brasileiro também possui uma boa média e balançou as redes da marca da cal na vitória da equipe merengue por 3 a 1 sobre o Villarreal, no início de outubro, pela La Liga.

Mbappé vive grande fase na Espanha

Na atual temporada, Mbappé chegou aos 18 gols marcados com o Real Madrid em apenas 14 partidas disputadas. O atacante possui uma média superior em relação a 2024/2025, em que encerrou a campanha passada com 44 gols em 59 jogos.

O atacante é o artilheiro da La Liga (13) e da Champions League (5), mas busca conquistar títulos relevantes com o Real Madrid na atual temporada. Além disso, o camisa nove tem a chance de ultrapassar a marca dos 40 gols em mais uma campanha.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Vini Jr e Mbappé se cumprimentam durante Real Madrid x Valencia, pela La Liga
Vini Jr e Mbappé se cumprimentam durante Real Madrid x Valencia, pela La Liga (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias