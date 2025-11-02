Quem tem melhor aproveitamento em pênaltis no Real Madrid: Mbappé ou Vini Jr?
Atacante francês converte cobrança e chega a 13 gols na La Liga
Na goleada do Real Madrid por 4 a 0 sobre o Valencia, Mbappé abriu o placar para a equipe merengue com um gol de pênalti. O atacante francês teve a oportunidade de balançar as redes da marca da cal após desperdiçar uma cobrança no El Clásico contra o Barcelona.
Por outro lado, Vini Jr desperdiçou uma cobrança de pênalti quando o Real Madrid vencia por 2 a 0. Em coletiva, Xabi Alonso deixou claro que Mbappé é o cobrador oficial de pênaltis do Real Madrid e fez questão de afastar polêmicas.
- Mbappé não é o único batedor de pênaltis. Nós designamos os batedores, e Kylian é o primeiro. Depois, as decisões são tomadas. Kylian marcou o primeiro e eu gostaria que tivéssemos feito o segundo (gol de pênalti). Kylian segue sendo o cobrador.
Diante desse cenário, o Lance! reuniu as estatísticas de cobranças de pênaltis de Kylian Mbappé e Vini Jr e o aproveitamento da marca da cal dos dois jogadores com a camisa do Real Madrid.
Aproveitamento de Mbappé e Vini Jr em pênaltis no Real Madrid
Kylian Mbappé:
- 17 pênaltis cobrados com o Real Madrid
- 13 pênaltis convertidos
- Aproveitamento de 76,4%
Vini Jr:
- 11 pênaltis cobrados com o Real Madrid
- 8 pênaltis convertidos
- Aproveitamento de 72,7%
É possível constatar que Mbappé possui um aproveitamento ligeiramente superior ao de Vini Jr em cobranças de pênaltis no Real Madrid. No entanto, o brasileiro também possui uma boa média e balançou as redes da marca da cal na vitória da equipe merengue por 3 a 1 sobre o Villarreal, no início de outubro, pela La Liga.
Mbappé vive grande fase na Espanha
Na atual temporada, Mbappé chegou aos 18 gols marcados com o Real Madrid em apenas 14 partidas disputadas. O atacante possui uma média superior em relação a 2024/2025, em que encerrou a campanha passada com 44 gols em 59 jogos.
O atacante é o artilheiro da La Liga (13) e da Champions League (5), mas busca conquistar títulos relevantes com o Real Madrid na atual temporada. Além disso, o camisa nove tem a chance de ultrapassar a marca dos 40 gols em mais uma campanha.
