Um dia depois da divulgação do vídeo de Marcelo Moretti, presidente do San Lorenzo, recebendo 25 mil dólares (aproximadamente R$ 146 mil) em dinheiro, o dirigente quebrou o silêncio e negou que a quantia recebida seja propina. O vídeo, divulgado no programa TLN Denuncia, transmitido pelo Canal 9, da Argentina, mostrava o presidente recebendo este valor de uma mulher que, segundo a denúncia, exigia que o filho fosse inscrito nas categorias de base do San Lorenzo.

Veja o vídeo na íntegra:

Porque el presidente de San Lorenzo fue denunciado por recibir dinero para fichar a un jugador en las divisiones inferiores pic.twitter.com/jYFZ9uAQ2E — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 22, 2025

Cerca de 24 horas depois do acontecido, o Moretti comentou a cena e se defendeu, alegando que se tratava de uma doação para a instituição.

— Tem gente que claramente quer me armar uma armadilha. Amanhã vou me apresentar à Justiça e fazer uma denúncia por tráfico de influência e administração desleal. Vou me apresentar para dar nomes diante de um juiz, como deve ser. Obviamente, não tenho nenhum tipo de vínculo ou culpa nesse caso. O dinheiro que apareceu nas imagens ontem foi depositado na tesouraria; esse dinheiro está no clube, não é dinheiro que eu fiquei. Sou uma pessoa que há muitos anos coloca dinheiro no clube. Tenho empréstimos que fiz ao San Lorenzo há muito tempo e nunca recebi de volta. Jamais me sujaria pelo clube por nenhum valor, porque para mim ele é minha vida. Toda a minha família é do San Lorenzo — declarou em entrevista à TyC Sports.

— Quando trouxeram essa pessoa para fazer um convênio digital com o San Lorenzo, me contaram que o filho dela também jogava no clube. O convênio digital não tem nada a ver com a doação. O garoto começou a jogar no ano passado e em dezembro foi embora, não assinou uma única ficha ao longo de todo o ano passado e já não joga mais no clube. Não é uma propina, porque o dinheiro entrou no clube. Não só eu tenho o comprovante, como também a tesouraria. Além disso, no dia 18 de março deste ano, essa mulher veio ao meu escritório, tirou uma foto comigo e publicou em um jornal que havia feito uma doação ao San Lorenzo. Ela estava muito contente com o tratamento que demos ao filho. A própria mulher me reconheceu que era uma doação — detalhou Moretti.

Mulher que fez a doação se pronunciou

Após a repercussão, a mulher que deu o valor de 25 mil dólares ao presidente do San Lorenzo negou que tenha sido propina. Em entrevista ao TyC Sports, María José Scottini deu versão parecida ao Marcelo Moretti e explicou que ficou assustada com as condições dos centros de treinamento do clube argentino e quis ajudar.

Presidente recebeu dinheiro para inscrever jogador na base do clube (Foto: Reprodução/Canal 9)

— Estou muito tranquila porque sei o que fiz. O que aconteceu foi exatamente o que o Moretti declarou: foi uma doação. Aliás, houve uma doação anterior e haverá uma terceira. É uma doação para o San Lorenzo. Quando meu filho começou a jogar no San Lorenzo, vi o estado em que estavam os campos e os vestiários. Nos reunimos com pessoas que, assim como eu, são fanáticas pelo San Lorenzo, e fizemos uma doação. Fizemos outra para o gramado e em breve faremos mais uma.