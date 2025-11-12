Quem pode se classificar para a Copa do Mundo de 2026 nesta Data Fifa?

Entre os dias 13 e 18 de novembro, será realizada a última Data Fifa de 2025, que definirá diversos classificados à Copa do Mundo de 2026, realizada no Canadá, Estados Unidos e México. Com vagas diretas definidas na América do Sul, África, Ásia e Oceania, a Europa e a América Central e do Norte seguem indefinidas e serão definidas nos próximos jogos.

Com o calendário das Eliminatórias se aproximando do fim, a disputa por vagas entra em sua reta decisiva. Restam 20 lugares — sendo 15 na Europa, três na Concacaf e dois definidos pela repescagem mundial. Ao todo, 58 seleções ainda alimentam o sonho de ir à Copa. Além desta Data Fifa de novembro, a definição dos classificados ocorrerá em março de 2026.

Vagas na Europa

O continente europeu vive o cenário mais aberto. Apenas a Inglaterra assegurou vaga antecipada, enquanto 39 seleções seguem na briga pelas 15 vagas restantes. Entre elas, França, Espanha, Portugal, Noruega, Croácia e Holanda estão a uma vitória de confirmar a classificação à Copa do Mundo de 2026. Alemanha, Dinamarca, Escócia, Áustria e Bélgica dependem de outro resultado para se garantir no Mundial já nesta nona rodada.

Além das equipes que lideram os grupos, outras seguem com chances de ir de forma direta, ou apenas via repescagem, como o caso da Eslováquia, Irlanda do Norte, Kosovo, Eslovênia, Suécia (via Nations League), Dinamarca, Escócia, Ucrânia, Islândia, Azerbaijão, Turquia, Geórgia, Hungria, Irlanda, Armênia, Polônia, Finlândia, Bósnia e Herzegovina, Romênia, San Marino (via Nations League), Itália, Israel, Moldávia (via Nations League), Bélgica, Macedônia do Norte, País de Gales, Albânia, Sérvia, República Tcheca e Ilhas Faroe.

Como a Nations League influenciou nas Eliminatórias da Europa?

Pelas novas regras, 12 seleções se classificam diretamente à Copa como campeãs de seus grupos nas Eliminatórias. As outras quatro vagas europeias serão definidas em uma repescagem interna, que reúne 16 equipes: os dez segundos colocados das Eliminatórias e seis seleções vindas da Nations League. Criado em 2018 para substituir os amistosos, o torneio virou um atalho para o Mundial — e também uma fonte de confusão matemática que mistura desempenho esportivo e sorte nos cruzamentos.

Por causa desse formato, algumas seleções que tiveram campanhas fracas ainda sonham com a Copa graças ao desempenho em outro torneio. Isso explica por que a repescagem europeia pode ter times em situações completamente opostas, de potências em crise a nanicos que jamais venceram uma partida oficial.

Vagas na América Central e do Norte

Na Concacaf, além dos anfitriões Canadá, Estados Unidos e México, 11 seleções seguem vivas na disputa por três vagas diretas e duas vagas na repescagem intercontinental. Sendo elas Suriname, Panamá, El Salvador, Guatemala, Curaçao, Jamaica, Trinidad e Tobago, Honduras, Costa Rica, Haiti e Nicarágua.

Suriname, Jamaica, Honduras lideram os grupos e estão perto da vaga na Copa do Mundo, mas terão confrontos diretos contra Guatemala, Curação e Costa Rica, respectivamente.

Caminho final até o Mundial

A repescagem mundial, marcada para março de 2026, reunirá seis seleções — uma de cada confederação (exceto a Uefa, que tem seu próprio playoffs) e mais uma equipe da América do Norte. As seis serão divididas em dois chaveamentos, com uma cabeça de chave entrando diretamente na final de cada lado. Os vencedores garantirão as duas últimas vagas à Copa do Mundo. A Bolívia (América do Sul) e a Nova Caledônia (Oceania) já estão confirmadas nesta competição.

Com isso, a corrida pelas 48 vagas da Copa do Mundo de 2026 entra na reta final, e a expectativa é de semanas decisivas em todos os continentes. Até o momento, 28 seleções já garantiram presença e 58 ainda mantêm vivo o sonho de disputar o maior torneio do planeta.

