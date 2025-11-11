Europeus enchem os olhos com joia do Palmeiras: 'Mais um diamante'
AS afirmou que Allan é o novo talismã do Brasil
O jornal espanhol "Diario AS" destacou o meio-campista Allan, do Palmeiras, chamando o jovem de "mais um diamante" lapidado na Academia de Futebol do clube. O veículo elogiou o desempenho do jogador de 21 anos e o classificou como a nova grande joia do futebol brasileiro, apontando-o como peça essencial no esquema de Abel Ferreira e um nome já observado por clubes europeus.
Segundo o AS, Allan é um dos protagonistas da reta final da temporada palmeirense, com atuações que têm chamado a atenção pela maturidade e consistência. O jornal ressaltou sua versatilidade em campo –capaz de atuar como meia-atacante, ponta ou até mais recuado no meio-campo – e destacou seus números: dois gols e oito assistências em 50 partidas, além de 80% de acerto nos passes e 60% de dribles bem-sucedidos, de acordo com dados do Sofascore.
Formado nas categorias de base do Palmeiras, Allan se consolidou gradualmente na equipe principal, em um processo que contou com o planejamento da comissão técnica e o acompanhamento de João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do clube. A publicação ressaltou que, diferente de outros talentos precoces como Endrick ou Estêvão, o meia amadureceu internamente antes de despontar no cenário nacional.
A reportagem também citou sua atuação de destaque contra a LDU de Quito, pela Libertadores, descrevendo o desempenho como "impressionante" e determinante para a classificação do Verdão à final do torneio.
Allan, joia do Palmeiras, interessa a clubes da Europa
As boas atuações não passaram despercebidas fora do Brasil. O AS afirmou que Allan está na mira de equipes da Premier League, como West Ham, Fulham e Everton, além de clubes portugueses que avaliam uma proposta para a próxima janela de transferências. O Palmeiras, segundo o jornal, teria recusado ofertas significativas e promete fazer jogo duro para liberar o jogador.
Com contrato até dezembro de 2029, Allan tem uma cláusula de rescisão próxima de 100 milhões de euros – valor considerado "antieuropeu" pela imprensa espanhola, mas visto internamente como uma proteção do clube diante do crescente interesse internacional.
Enquanto os rumores se multiplicam, Allan mantém o foco nas competições que disputa. Além de brigar por títulos no Brasileirão e na Libertadores, o jogador também sonha com uma vaga na seleção brasileira. Segundo o AS, a CBF monitora de perto sua evolução e não descarta uma convocação em breve, possivelmente já na próxima Data Fifa.
