Barcelona: Veja os gols do primeiro hat-trick da carreira de Lamine Yamal

Astro do Barça marcou três gols na vitória por 4 a 1 no Camp Nou

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/02/2026
14:14
Atualizado há 2 minutos
Lamine Yamal marcou o primeiro hat-trick da carreira pelo Barcelona (Foto: MANAURE QUINTERO / AFP)
imagem cameraLamine Yamal marcou o primeiro hat-trick da carreira pelo Barcelona (Foto: MANAURE QUINTERO / AFP)
O atacante Lamine Yamal foi o grande nome do Barcelona na vitória por 4 a 1 sobre o Villarreal, neste sábado (28), no Camp Nou, pela 26ª rodada de La Liga. Essa foi a primeira vez que o jovem astro marcou um hat-trick na carreira profissional, desde que estreou em 2023, com apenas 15 anos. O outro gol dos Culés foi marcado por Lewandowski, nos acréscimos.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

VEJA OS GOLS DO 1º HAT-TRICK DE LAMINE YAMAL

Se o objetivo do Barça era vencer para ampliar a vantagem na liderança, Lamine Yamal cumpriu o papel. Em um duelo com chances para os dois lados, o camisa 10 marcou três gols da equipe blaugrana, sendo dois antes do intervalo.

O primeiro saiu aos 27 minutos da etapa inicial. Gueye perdeu a bola no meio-campo, Fermín recuperou a posse e lançou para Yamal. O atacante avançou até a área e finalizou rasteiro, no canto do gol, abrindo o placar.

Aos 36 minutos do primeiro tempo, o camisa 10 do Barcelona voltou a marcar. Após novo passe de Fermín, Yamal recebeu na ponta direita, partiu para cima da marcação, invadiu a área e finalizou forte, no alto, sem chances para o goleiro Luiz Júnior.

O hat-trick foi confirmado aos 23 minutos do segundo tempo. Pedri lançou do meio-campo para Yamal, que entrou livre pela direita, invadiu a área e bateu na saída do goleiro para marcar o terceiro gol na partida.

Lamine Yamal celebra gols marcados pelo Barcelona contra o Villarreal no Camp Nou (Foto: MANAURE QUINTERO / AFP)
Yamal supera problemas físicos e volta a ser peça-chave do Barcelona

Após passar por problemas físicos no início da temporada, Lamine Yamal se manteve mais saudável até o ponto atual e fez 32 jogos pelo Barcelona. Nesse período, os culés conquistaram 25 vitórias, tiveram dois empates e cinco derrotas, demonstrando o impacto do jovem atacante.

Em 32 jogos na temporada, Yamal marcou 18 gols, o que faz com que seja um dos artilheiros do Barcelona na temporada.

➡️ Aposte nos jogos do futebol europeu!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

