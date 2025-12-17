Europeus criticam brasileiro em PSG x Flamengo: 'Pelo amor de Deus'

PSG e Flamengo estão se enfrentando, na tarde desta quarta-feira (17), em jogo que vale o sonho de milhões de rubro-negros. Nas redes sociais, muitos europeus detonaram a atuação de um brasileiro na partida.

O PSG vencia o Flamengo por 1 a 0, até que aos 13 minutos do segundo tempo, o zagueiro Marquinhos acertou a canela de Arrascaeta dentro da área. Em campo, o árbitro não marcou pênalti, mas o VAR chamou, e ele mudou sua decisão.

Nas redes sociais, os europeus não perdoaram o zagueiro brasileiro pelo pênalti cometido em PSG x Flamengo. Os torcedores franceses foram à loucura com a jogada que empatou o jogo para o Rubro-Negro. Veja o lance e os comentários abaixo:

Arrascaeta com a bola em PSG x Flamengo pelo Mundial de Clubes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja reação dos europeus com o lance em PSG x Flamengo

Tradução: Toda a carreira de Marquinhos foi marcada por erros de principiante em partidas importantes.

Tradução: Marquinhos…Que pena, você estava jogando bem.

Tradução: Marquinhos é o tipo de capitão que prejudica a equipe o tempo todo.

Tradução: Marquinhos, você tem 70 anos e ainda comete erros estúpidos como jogadores que acabaram de sair da base, pelo amor de Deus!

Escalações para a final

O PSG divulgou a escalação que vai a campo na final do Mundial de Clubes contra o Flamengo, nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília). A partida será realizada no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar. O técnico Luis Enrique optou por não iniciar o jogo com o atacante Ousmane Dembélé, eleito pela Fifa e France Football como o melhor jogador do mundo.

Marquinhos, que era dúvida para o duelo, foi escalado. O zagueiro brasileiro teve uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e desfalcou o time parisiense nos últimos jogos, mas viajou ao Catar e ficou à disposição para PSG x Flamengo.

Com isso, a escalação do PSG que enfrenta o Flamengo tem: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Lee, Kvaratskhelia e Desiré Doué.

O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a final do Mundial contra o PSG. Para o jogo no Estádio Ahmad bin Ali, no Catar, às 14h (de Brasília), o treinador fez mudanças em relação ao time que enfrentou o Pyramids e tem 11 inicial inédito nesta Copa Intercontinental

Desta forma, o Flamengo encara o PSG com a seguinte escalação: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Bruno Henrique.