Quatro estrelas para uma vaga: a acirrada disputa pela ponta direita no Real Madrid de Xabi Alonso
Treinador terá que quebrar a cabeça para escolher um jogador
Com o elenco para a temporada 2025-26 fechado com 25 nomes, o Real Madrid tem uma dor de cabeça de luxo. A disputa pela ponta direita dos Merengues está totalmente em aberto, com quatro jogadores de alto nível brigando por uma única vaga no time titular de Xabi Alonso. A situação mais delicada é a do brasileiro Rodrygo, que perdeu espaço com o novo comandante.
Os candidatos à posição
Rodrygo
Titular absoluto com Carlo Ancelotti e herói na conquista da Champions de 2024, o brasileiro vive um momento de incerteza. Segundo a imprensa espanhola, o Madrid estaria disposto a negociá-lo para fazer caixa. A perda de espaço ficou evidente no Mundial de Clubes, onde ele jogou apenas a primeira partida e depois praticamente desapareceu do time titular.
Arda Güler
O novo técnico Xabi Alonso parece ter outros planos para o turco. Embora possa atuar aberto pela direita, Güler tem sido testado com mais frequência no meio-campo, como um meia central ou armador, por conta de sua qualidade no passe e visão de jogo. Ainda assim, é uma opção forte para a ponta, onde já atuou 31 vezes pelo clube.
Brahim Díaz
O espanhol é visto como o 12º jogador ideal. Sua capacidade de atuar em todas as posições do ataque e a habilidade no um contra um o tornam uma arma poderosa para sair do banco e mudar o ritmo de jogos complicados. Resta saber se ele terá a confiança de Xabi Alonso para ser titular nos jogos mais importantes.
Franco Mastantuono
O argentino de 17 anos é a grande aposta do clube para o futuro. Canhoto que joga pela direita, tem um estilo parecido com o de Güler. A expectativa é que sua primeira temporada seja de adaptação, mas caso surpreenda nos treinos e mostre serviço, pode forçar o técnico a reconfigurar as peças do ataque.
