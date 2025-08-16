Yamal tenta encerrar jejum do Barcelona de dois anos; entenda

Novo camisa 10 do Barcelona, o atacante Lamine Yamal estreia na temporada com o novo número e entrará em campo visando quebrar um jejum do clube catalão de mais de dois anos. A última vez que um jogador que vestiu a 10 marcou um gol foi no dia 4 de junho de 2023, quando Ansu Fati balançou a rede na derrota por 2 a 1 para o Celta de Vigo, em La Liga.

Antes de Yamal, Ansu Fati foi o último jogador que utilizou a 10 do Barcelona, que herdou o número em setembro de 2021, depois que Lionel Messi se transferiu ao PSG. Apesar das grandes expectativas, o espanhol sofreu com lesões, não voltou a jogar no nível esperado e foi emprestado para o Brighton, da Inglaterra. Retornou aos blaugranas, mas não se firmou e agora foi defender o Monaco, da França.

Nesse século, o Barcelona já contou com seis atletas que vestiram a camisa 10, quase todos de grande renome na história do futebol. Agora, Yamal é a segunda aposta pós-Messi para assumir o número sagrado.

Lamine Yamal, novo camisa 10 do Barcelona (Foto: Divulgação/Barcelona)

Carreira de Yamal por Barcelona e Espanha

Talento precoce fabricado em La Masia, Lamine Yamal estreou pelo time principal do Barcelona em abril de 2023, quando ainda tinha 16 anos, em um partida com o Real Betis pelo Campeonato Espanhol. Em seu quarto jogo pelo Barça, teve sua primeira participação direta em gol com uma assistência contra a equipe do Villarreal.

Desde sua estreia, Lamine Yamal disputou 106 jogos, marcou 25 gols e contribuiu com 28 assistências. Ele conquistou dois títulos do Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha. Seu destaque no Barcelona o levou a ser convocado pela seleção espanhola.

Defendendo o seu país, Yamal disputou 21 jogos, marcou seis gols e deu oito assistências. Além disso, conquistou o título da Eurocopa logo após completar 17 anos, em 2024.

